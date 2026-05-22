फर्जी कास्टिंग कॉल से मचा बवाल, रॉय कपूर फिल्म्स ने जारी की सख्त चेतावनी; लोगों से की सतर्क रहने की अपील

फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का सपना लेकर हर दिन हजारों युवा मुंबई पहुंचते हैं, लेकिन इसी सपने का फायदा उठाकर कुछ लोग धोखाधड़ी करने लगते हैं. सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ अब फर्जी कास्टिंग कॉल और नकली ऑडिशन का जाल भी तेजी से फैल रहा है. कई बार लोगों को बड़े बैनर और मशहूर प्रोडक्शन हाउस के नाम पर झांसा दिया जाता है. अब ऐसा ही एक नया मामला सामने आया है, जिसमें मशहूर प्रोडक्शन कंपनी रॉय कपूर फिल्म्स ने खुद सामने आकर लोगों को सावधान किया है.

कास्टिंग कॉल से फिर मचा हड़कंप

दरअसल, शुक्रवार को रॉय कपूर फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट साझा की. इस पोस्ट में, कंपनी ने बताया कि विनीत ललिता पांडे नाम का एक व्यक्ति उनकी आने वाली फिल्म के नाम पर झूठी कास्टिंग की जानकारी फैला रहा है. उस व्यक्ति का अब उनसे कोई संबंध नहीं है. पोस्ट में कहा गया कि विनीत पांडे पहले कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर कंपनी से जुड़ा था, लेकिन काफी समय पहले उसकी सेवाएं खत्म कर दी गई थीं. इसके बावजूद वह अभी भी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

कंपनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''विनीत पांडे को हमारी किसी भी फिल्म या प्रोजेक्ट का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है. यह सभी काम पूरी तरह धोखाधड़ी हैं. उसके जरिए लिए गए किसी भी ऑडिशन को न तो निर्माता देख रहे हैं और न ही किसी ओटीटी मंच पर उनकी जांच हो रही है. फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमारी तरफ से किसी भी तरह का ऑडिशन आयोजित नहीं किया जा रहा है.''

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रॉय कपूर फिल्म्स ने जारी की चेतावनी

इस पोस्ट के साथ कंपनी ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. इन तस्वीरों में कथित फर्जी कास्टिंग कॉल के स्क्रीनशॉट दिखाई दिए. इन पोस्ट में फिल्म और ऑडिशन से जुड़ी जानकारी देकर लोगों को संपर्क करने के लिए कहा जा रहा था. कंपनी ने इन तस्वीरों को साझा करके लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि किस तरह सोशल मीडिया के जरिए नकली ऑडिशन का जाल फैलाया जा रहा है.

रॉय कपूर फिल्म्स ने पोस्ट में आगे लिखा, ''अगर भविष्य में हमें किसी फिल्म के लिए कलाकारों की जरूरत होगी, तो जानकारी सिर्फ हमारे आधिकारिक अकाउंट्स से ही दी जाएगी. लोगों को किसी अनजान व्यक्ति, फर्जी संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए.'' कंपनी ने लोगों से सावधान रहने और किसी भी तरह की फीस या पैसे देने से बचने की अपील की.