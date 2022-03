RRR box office collection day 2: SS Rajamouli की फिल्म ने किया कमाल, कमाए इतने करोड़!

नई दिल्ली: निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) आखिरकार रिलीज हो गई है. 'बाहुबली 2' को पीछे छोड़ते हुए यह फिल्म पहले ही दिन पहले ही बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. भारत और दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े ओपनर देकर एसएस राजामौली खुद के साथ कॉम्पिटीशन कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि 'आरआरआर' ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में दूसरे दिन (RRR Box Office Collection day 2) भी इतिहास रच दिया है.

पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू गजब कर रहा है. जूनियर एनटीआर (Jr NTR), राम चरण (Ram Charan), अजय देवगन (Ajay Devgn) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर इस फिल्म ने दूसरे दिन भी ऐसा कलेक्शन किया है कि सुनने वालों को यकीन नहीं हो रहा. फिल्म ने 2 दिनों में दुनिया भर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. अपने शुरुआती दिन में 228.50 करोड़ का कलेक्शन दर्ज करने के बाद, 'आरआरआर' ने दूसरे दिन एक और शतक लगाई और 108.50 करोड़ की कुल कमाई कर डाली. इसलिए अब फिल्म ने 2 दिन में कुल सकल 337 करोड़ की कमाई कर ली है.

#RRR *HINDI* RRRoars on Day 2... Glowing word of mouth has come into play... Multiplexes witness BIG GAINS on Day 2... Single screens ROCKING... Expect BIGGERRR GROWTH on Day 3, should hit ₹ 70+ cr weekend... Fri 20.07 cr, Sat 23.75 cr. Total: ₹ 43.82 cr. #India biz. pic.twitter.com/y6BFnDKwtm

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 27, 2022