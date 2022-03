RRR Box Office: एसएस राजामौली की फिल्म ने रचा इतिहास, 5 दिनों की कमाई सुनकर उड़ेंगे होश!

नई दिल्ली: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. फिल्म की दमदार स्टारकास्ट राम चरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट, अजय देवगन, ओलिविया मॉरिस, रे स्टीवेन्सन और एलिसन डोडी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसलिए अब फिल्म ने दुनिया भर में महज 5 दिन में ही 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

बुधवार को फिल्म एनालिस्ट, मनोबाला विजयबालन ने ट्वीट किया, 'वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ने केवल 5 दिनों में 600 करोड़ क्लब में प्रवेश किया. पहला दिन शुक्रवार - ₹ 257.15 करोड़, दूसरा दिन शनिवार - ₹ 114.38 करोड़, तीसरा दिन रविवार - ₹ 118.63 करोड़, चौथा दिन सोमवार - ₹ 72.80 करोड़, पांचवा दिन मंगलवार - ₹ 58.46 करोड़, कुल - ₹ 621.42 करोड़.'

'आरआरआर' (RRR) जल्द ही 'बाहुबली: द बिगिनिंग' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ देगी, जो राजामौली की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म सीरीज 'बाहुबली' की पहली फिल्म थी, जिसने अपने हिंदी संस्करण में कुल मिलाकर लगभग 118 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 'आरआरआर' (RRR) के हिंदी वर्जन ने पहले ही पांच दिनों में 107.59 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

#RRR *HINDI* benchmarks...

#SSRajamouli's third film to cross ₹ cr, #JrNTR - #RamCharan's first century

Will cross *lifetime biz* of #Baahubali [2015] in *Week 1*

Sixth cr film [post pandemic], after #Sooryavanshi, #83TheFilm, #Pushpa, #GangubaiKathiawadi and #TKF pic.twitter.com/bJ63EYEcg8

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 30, 2022