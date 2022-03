RRR Review: रिलीज होने से पहले इस शख्स ने देख ली Rajamouli की फिल्म, मिले इतने स्टार

नई दिल्ली: 'बाहुबली' के दोनों पार्ट से दुनिया भर में छा जाने वाले फिल्ममेकर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) एक बार फिर दर्शकों के लिए दमदार फिल्म लेकर आए हैं. वह इस बार बिग बजट फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की दमदार स्टार कास्ट लोगों को आकर्षित कर रही है. इसी बीच फिल्म रिलीज के पहले ही सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू (RRR Film Review) सामने आ चुका है. आइए जानते हैं कि कैसी है ये मोस्ट अवेटेड फिल्म और रिव्यू देने वाले शख्स ने इसे कितने स्टार दिए हैं.

उमैर संधू ने ट्विटर पर लिखा रिव्यू

हुआ कुछ यूं है कि ओवरसीज सेंसर बोर्ड के सदस्य उमैर संधू ने राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) देख ली है. फिल्म इतनी दमदार है कि उमैर इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसके बारे में लिखने से खुद को रोक नहीं सके. उन्होंने ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर एक पोस्ट की है. उनकी एक लाइन ही बता रही है कि फिल्म कितनी दमदार है. देखिए ये ट्वीट...

#JrNTR is the Soul of #RRR. He Stole the Show all the way. #RamCharan is in Terrific Form. What a Deadly Combo in #RRR by #SSRajamouli. Aag Laga di Dono na — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 21, 2022

फिल्म को मिले पूरे 5 स्टार

इस ट्वीट में उमैर संधू ने फिल्म की तारीफ की है और लिखा है, 'जूनियर एनटीआर फिल्म की आत्मा हैं. रामचरण शानदार लगे हैं. राजामौली की फिल्म में इन दोनों का कॉम्बो डेडली है. आग लगी दी दोनों ने. इसके साथ ही उमैर संधू ने यह भी कहा है कि 'आरआरआर' (RRR) को मिस करना बड़ी गलती साबित होगी. रिलीज से पहले ही उन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया है. उमैर की मानें तो फिल्म की गिनती आगे चलकर क्लासिक फिल्मों में की जाएगी. उन्होंने फिल्म को 5 स्टार दिए हैं.

Entry Scene of #RamCharan is MINDBLOWING #JrNTR Entry Scene is Full on Mass Dhamaka. Aag Laga di Dono na #RRRMovie main. I really enjoyed #RRR at Censor Screenig. #SSRajamouli Sir !You are No. 1 Director of #India ! 5*/5* pic.twitter.com/VeQvONB6wf — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 23, 2022

पावर पैक्ड स्टोरी है RRR

उमैर संधू यहीं नहीं रुके उन्होंने एक और पोस्ट लिखी है. जिसमें उन्होंने कहा, 'RRR में पावर पैक्ड स्टोरी, थ्रिलिंग बैकग्राउंड स्कोर, फर्स्ट रेट प्रोडक्शन डिजाइनिंग है. शुरू से लेकर अंत तक फिल्म आपको बांधे रखती है. क्या सिनेमाई सागा है. Wow'

#RRRMoive Review from Censor Board. It makes you proud that an Indian filmmaker dared to dream big and accomplished it. It is definitely not to be missed. Call it a BO blockbuster today, but tomorrow,it ll be remembered as a classic.#JrNTR & #RamCharan Rocked it ! #RRR — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 22, 2022

#RRR has Power Packed Story, Thrilling Background Score, First Rate Production Designing. Full on Engaging flick from start to end. Top Notch Performances by every actor ! #SSRajamouli is officially No.1 Director in India Now. What a Cinematic Saga ! Just WOW #RRRMovie — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 22, 2022

रिकॉर्ड टूटने के हैं आसार

आपको बता दें कि इस फिल्म से बंपर ओपनिंग और बॉक्स ऑफिस के पिछले रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है. बीते 15 दिनों से हैदराबाद और तेलंगाना में इसकी एडवांस बुकिंग शानदार तरीके से जारी है. खबरों की मानें तो इस फिल्म के तेलुगू वर्जन के लिए तो 17 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है.

आपको बता दें कि जूनियर एनटीआर, रामचरण के साथ-साथ फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी अहम रोल में हैं. फिल्म 25 मार्च को रिलीज होने वाली है.

