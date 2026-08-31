'तुम मेरा घर हो...' RRR सिंगर काला भैरव ने काव्या कल्याणराम संग किया प्यार का इजहार, शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Kaala Bhairava Dating Kavya Kalyanram: आर आर आर फिल्म में 'नाटू नाटू' गाना गाने वाले ऑस्कर विजेता सिंगर काल भैरव और एक्ट्रेस काव्या कल्याणराम के डेटिंग की अफवाह लंबे समय से उड़ रही थीं. अब इस कपल ने आखिरकार सोमवार को अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगा दी है. दोनों ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और निजी तस्वीरें शेयर करने के साथ-साथ एक-दूसरे के लिए दिल छू लेने वाले नोट लिखकर अपने प्यार का ऐलान सबके सामने कर दिया है.
दोनों ने एक-दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने प्यार का खुलकर इजहार किया है. काला भैरव ने काव्या को अपना 'घर' बताते हुए जिंदगी भर साथ रहने की इच्छा जताई है और वहीं, काव्या ने भी अपने इस खास रिश्ते को लेकर बेहद प्यारा पोस्ट शेयर किया है.
काल भैरव ने काव्या के लिए लिखे अपने नोट में बेहद रोमांटिक अंदाज में अपने प्यार का इजहार किया. उन्होंने लिखा, 'काव्या बाबू, तुम्हारे साथ समय बिताना ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के किनारे बैठकर बहते पानी को देखना. तुम्हारे साथ बातचीत करना सर्दियों की सुबह अपनी पसंदीदा कॉफी पीने जैसा सुकून देता है.' भैरव ने आगे लिखा कि इस सफर में उन्हें एहसास हुआ कि यह अहसास और कुछ नहीं, बल्कि 'घर' लौटने जैसा है, जहां वे एक बार आए और फिर कभी वापस नहीं गए. अपनी पोस्ट में उन्होंने हाथ थामे हुए और क्रिसमस मनाते हुए तस्वीरें भी शेयर की.
दूसरी ओर, काव्या ने भी काल भैरव के साथ मस्ती करते हुए और सोते हुए कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर कीं. काव्या ने अपने जीवन के इस बड़े अपडेट को शेयर करते हुए भैरव को अपना 'येलो पेपर डेज़ी' बताया. उन्होंने लिखा कि जब सही इंसान आपकी जिंदगी में आता है, तो सब कुछ बेहद खूबसूरत लगने लगता है. काव्या ने हर छोटे-छोटे पलों को खास बनाने और न बोलने पर भी उनके लिए डाइट कोक याद से लाने के लिए काल भैरव का शुक्रिया अदा किया.
काल भैरव फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वे ऑस्कर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार एम. एम. कीरावणी के बेटे और दिग्गज फिल्म निर्देशक एस. एस. राजामौली के भतीजे हैं. उन्होंने 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' और 'अरविंदा समेथा वीरा राघवा' जैसी बड़ी फिल्मों में गाने गाकर अपनी पहचान बनाई. इसके अलावा, वे राहुल सिप्लिगुंज के साथ 'RRR' फिल्म के विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता गाने 'नाटू नाटू' के मुख्य गायक भी हैं. उन्होंने 'मथु वदलारा' फिल्म से बतौर संगीतकार भी अपना डेब्यू किया था.
काव्या कल्याणराम ने तेलुगु सिनेमा (टॉलीवुड) में एक बाल कलाकार के रूप में कदम रखा था. उन्होंने बचपन में 'स्नेहमंते इदेरा' (2001), 'अदवी रामुडू' (2004) और 'बन्नी' (2005) जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया. साल 2023 में उन्होंने फिल्म 'बलगाम' से मुख्य एक्ट्रेस के रूप में अपनी नई शुरुआत की. इसके बाद वे 'उस्ताद' फिल्म में नजर आईं और जल्द ही वे अपनी अगली तेलुगु फिल्म 'व्हाट्स अप नरेश' में दिखाई देंगी.