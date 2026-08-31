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'तुम मेरा घर हो...' RRR सिंगर काला भैरव ने काव्या कल्याणराम संग किया प्यार का इजहार, शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

Kaala Bhairava Dating Kavya Kalyanram: आर आर आर फिल्म में 'नाटू नाटू' गाना गाने वाले ऑस्कर विजेता सिंगर काल भैरव और 'बलगाम' फेम एक्ट्रेस काव्या कल्याणराम ने रोमांटिक पोस्ट और तस्वीरों के साथ इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है. जानिए दोनों ने एक-दूसरे के लिए क्या लिखा-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 31, 2026, 08:44 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:44 PM IST
'तुम मेरा घर हो...' RRR सिंगर काला भैरव ने काव्या कल्याणराम संग किया प्यार का इजहार, शेयर कीं रोमांटिक तस्वीरें

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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