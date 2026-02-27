Advertisement
trendingNow13124949
Hindi Newsबॉलीवुडआरएसएस पर बनी शतक के लिए अच्छी खबर, इस राज्य में टैक्स फ्री हुई फिल्म; अब इतने में मिलेंगे टिकट

आरएसएस पर बनी 'शतक' के लिए अच्छी खबर, इस राज्य में टैक्स फ्री हुई फिल्म; अब इतने में मिलेंगे टिकट

सिनेमाघरों में हाल ही में रिलीज हुई 'शतक' को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों के सफर को दिखाती फिल्म 'शतक' अब छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हो गई है. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब आम लोग बहुत ही कम कीमत पर टिकट खरीदकर यह फिल्म देख सकेंगे. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आरएसएस पर बनी 'शतक' के लिए अच्छी खबर, इस राज्य में टैक्स फ्री हुई फिल्म; अब इतने में मिलेंगे टिकट

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बनी फिल्म 'शतक: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष' को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है. वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह फिल्म शनिवार से अगले छह महीने तक राज्य में कर मुक्त रहेगी. इस फैसले के बाद फिल्म को लेकर राज्य में चर्चा और तेज हो गई है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, 'शतक' को विशेष श्रेणी में रखते हुए उसे कर से छूट दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह फिल्म एक ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा को दर्शाती है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है.

 फिल्म 'शतक' टैक्स फ्री

टैक्स फ्री होने का सीधा असर टिकट की कीमत पर पड़ेगा, जिससे दर्शकों के लिए फिल्म देखना थोड़ा सस्ता हो जाएगा. माना जा रहा है कि इससे सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, हिंदी फीचर फिल्म 'शतक: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष' को छत्तीसगढ़ में 28 फरवरी 2026 से अगले छह महीनों तक टैक्स फ्री किया गया है. राज्य सरकार ने फिल्म के विषय और खासियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है.

6 महीने तक नहीं लगेगा कोई कर

आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) की राशि के बराबर रकम की प्रतिपूर्ति की जाएगी, ताकि दर्शकों को उस कर का लाभ मिल सके.

सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को निर्देश दिया गया है कि वे टिकट बेचते समय एस.जी.एस.टी. की राशि घटाकर ही टिकट जारी करें और इस दौरान सामान्य प्रवेश शुल्क में कोई बढ़ोतरी न करें. सेवा प्रदाता मल्टीप्लेक्स या सिनेमा घर पहले कर की राशि का भुगतान करेंगे, जिसके बाद राज्य शासन द्वारा उस राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Film Shatak

Trending news

घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
Kashmir news
घाटी में सैनिक कॉलोनी पर पकड़ा गया संदिग्ध, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
excise policy
एक्साइज पॉलिसी मामला: कोर्ट ने केजरीवाल को आरोप मुक्त क्यों किया? फैसले की अहम बातें
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
Mehbooba Mufti
PM मोदी का नेतन्याहू को गले लगाना महबूबा को नहीं आया रास, कहा- देश के लिए अच्छा नहीं
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
India-US trade deal
समझौते के लिए फिर आमने सामने आएंगे भारत-अमेरिका? टैरिफ पर भाजपा के इस मंत्री का बयान
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
SEMICONDUCTOR CHIP
क्या होता है क्लीनरूम? जिसकी हवा OT से भी साफ! चिप बनाने में है बेहद जरूरी
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
Nitish Katara murder case
'आप विकास यादव को फांसी देना चाहते हैं?' कटारा फैमिली से क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
National News
ट्रूडो की गलतियों को सुधारेंगे मार्क कार्नी? मुंबई में किया लैंड; कर सकते हैं ये डील
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
Kerala Story 2
'केरल स्टोरी 2' केस की सुनवाई कर रहे जज का प्रमोशन, बनाए गए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
Arvind Kejriwal
'अरविंद जब बरी हो चुके हैं तो...' एक्साइज पॉलिसी मामले में फैसले के बाद बोले अन्ना
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI
Supreme Court News
'इलाहाबाद है भाई, एक सप्ताह लग जाएगा भांग का नशा उतरने में', बोलकर खिलखिला उठे CJI