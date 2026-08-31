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रुहानिका पर टास्क के दौरान कुत्तों ने किया हमला, एक्ट्रेस ने शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस

रुहानिका धवन ने खतरों के खिलाड़ी 15 में खतरनाक स्टंट किया है. एक्ट्रेस ने बताया है कि ये स्टंट उनके लिए अब तक सबसे खतरनाक स्टंट था.

Written ByShilpa
Published: Aug 31, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:40 PM IST
रुहानिका पर टास्क के दौरान कुत्तों ने किया हमला, एक्ट्रेस ने शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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