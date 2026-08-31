रुहानिका पर टास्क के दौरान कुत्तों ने किया हमला, एक्ट्रेस ने शेयर किया डरावना एक्सपीरियंस

रुहानिका धवन जिन्हें अधिकतर लोग रूही के नाम से जानते हैं. रुहानिका इन दिनों खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर ई थी. खतरों के खिलाड़ी शो में रुहानिका सबसे कम उम्र की कंटेस्टेंट रही हैं. रियलिटी शो में उनका गेम काफी सुर्खियों में रहा था. खतरों के खिलाड़ी शो अपने खतरनाक और डारवने चैलेंज के लिए पॉपुलर है. इस साल का सीजन में सबसे ज्यादा चैलेंज देखा जा रहा है. रुहानिका ने भी सबसे खतरनाक स्टंट किया है. उन्होंने इस स्टंट को सबसे मुश्किल चैलेंज बताया है. रुहानिका डॉग स्टंट काफी खतरनाक था. इस स्टंट को करते समय रुहानिका काफी डर गई थी.
रुहानिका धवन ने इंस्टाग्राम पर अपने डॉग स्टंट की फोटो शेयर कर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने बोला कि इसके बारे में बताना आसान नहीं था. डॉग्स पूरी ताकत से मेरे ऊपर थे ऐसे में मैं काफी डर गई थी. ये स्टंट उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था.
खतरों के खिलाड़ी 15 में कंटेस्टेंट रुहानिका के लिए डॉग वाला स्टंट काफी मुश्किल था. कुत्तों को संभालना आसान नहीं था. जब मैं चाबियां ढूंढने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तो वह मुझे खींचते और धक्का देते थे. खुद को एक जगह पर खड़ा होने का टास्क था. जब मुझे डर लग रहा था और चीजें कंट्रोल से बाहर लगने लगीं, तब भी मैं रूकीं नहीं. मैंने टास्क को जारी रखा. पूरी ताकत के साथ टास्क को पूरा किया.
रुहानिका ने बताया कि शो में जाने को लेकर वह काफी नर्वस थी, लेकिन शो से काफी कुछ सीखने को मिला है. रुहानिका ने बोला कि जब कुत्तों ने स्टंट जीतने लगे तो मैं कंफ्यूज हो गई और हौरान हो गई. कुछ सेकंड के लिए मैं ब्लैक आउट हो गई. मैं अपना टास्क हार गई, वो उनका काम था. मैं पूरी ताकत से टास्क को किया था.
रुही के पॉपुलर टीवी शो ये है मोहब्बतें में काम किया था. सीरियल में उनके रूही किरदार को काफी पसंद किया गया था. स्क्रीन पर क्यूट रूही आज भी लोगों के दिलो में हैं. अब छोटी रुही बड़ी हो चुकी है. सोशल मीडिया पर रुहानिका काफी एक्टिव रहती हैं. अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं.