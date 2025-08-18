">कार से टकराया था जानवर, डेढ़ महीने कोमा में रहीं; रशियन मॉडल हार गई जिंदगी की जंग

रूस की पॉपुलर मॉडल और मिस यूनिवर्स 2017 कंटेस्टेंट सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का 30 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया है. 12 अगस्त को ट्वेर ओब्लास्ट क्षेत्र में उनकी कार एक एल्क (जंगली हिरण) से टकरा गई थी. हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सेनिया ने अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा 5 जुलाई को हुआ जब सेनिया अपने पति के साथ रेजेव से घर लौट रही थीं. रास्ते में अचानक एक एल्क सड़क पर आ गया और उनकी कार उससे टकरा गई. दुर्घटना का सबसे बड़ा झटका पैसेंजर सीट पर बैठी सेनिया को लगा, जबकि गाड़ी चला रहे उनके पति को भी चोटें आईं.

कार से टकराया था जानवर

मीडिया से बातचीत के दौरान, सेनिया के पति ने हादसे का भयावह मंजर बताते हुए कहा, 'जिस पल से वह उछलकर बाहर आया और टक्कर हुई, एक पल भी नहीं बीता. मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था. एल्क कार में घुस गया. वार क्स्युषा के सिर पर लगा. वह बेहोश हो गई, उसका सिर फट गया, सब कुछ खून से लथपथ था.'

उन्होंने आगे कहा कि एल्क के पैर कार की विंडशील्ड से अंदर घुस गए और सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा की खोपड़ी बुरी तरह चोट लगी. तुरंत उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक महीने से ज्यादा इलाज के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का करियर

सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का जन्म रूस में हुआ था और वह फैशन इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा थीं. 2017 में वह मिस रूस कंटेस्टेंट की प्रथम उपविजेता बनीं और उसी साल उन्होंने रूस का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किया था. पर्सनल लाइफ की बात करें तो, इसी साल मार्च में सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी. शादी की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. कुछ ही महीनों बाद उनकी असमय मौत ने परिवार और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. मॉडल की मौत ने रूस ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके चाहने वालों को झकझोर दिया है.