">कार से टकराया था जानवर, डेढ़ महीने कोमा में रहीं; रशियन मॉडल हार गई जिंदगी की जंग
Advertisement
trendingNow12886205
Hindi Newsबॉलीवुड

कार से टकराया था जानवर, डेढ़ महीने कोमा में रहीं; रशियन मॉडल हार गई जिंदगी की जंग

रूस की एक मॉडल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गयी. पूर्व ब्यूटी क्वीन और मॉडल सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा (Kseniya Alexandrova) का शादी के चार महीने बाद ही निधन हो गया.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार से टकराया था जानवर, डेढ़ महीने कोमा में रहीं; रशियन मॉडल हार गई जिंदगी की जंग

रूस की पॉपुलर मॉडल और मिस यूनिवर्स 2017 कंटेस्टेंट सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का 30 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में निधन हो गया है. 12 अगस्त को ट्वेर ओब्लास्ट क्षेत्र में उनकी कार एक एल्क (जंगली हिरण) से टकरा गई थी. हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सेनिया ने अस्पताल में कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दम तोड़ दिया.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा 5 जुलाई को हुआ जब सेनिया अपने पति के साथ रेजेव से घर लौट रही थीं. रास्ते में अचानक एक एल्क सड़क पर आ गया और उनकी कार उससे टकरा गई. दुर्घटना का सबसे बड़ा झटका पैसेंजर सीट पर बैठी सेनिया को लगा, जबकि गाड़ी चला रहे उनके पति को भी चोटें आईं.

कार से टकराया था जानवर

मीडिया से बातचीत के दौरान, सेनिया के पति ने हादसे का भयावह मंजर बताते हुए कहा, 'जिस पल से वह उछलकर बाहर आया और टक्कर हुई, एक पल भी नहीं बीता. मेरे पास कुछ करने का समय नहीं था. एल्क कार में घुस गया. वार क्स्युषा के सिर पर लगा. वह बेहोश हो गई, उसका सिर फट गया, सब कुछ खून से लथपथ था.'

उन्होंने आगे कहा कि एल्क के पैर कार की विंडशील्ड से अंदर घुस गए और सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा  की खोपड़ी बुरी तरह चोट लगी. तुरंत उन्हें मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक महीने से ज्यादा इलाज के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का करियर

सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा का जन्म रूस में हुआ था और वह फैशन इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा थीं. 2017 में वह मिस रूस कंटेस्टेंट की प्रथम उपविजेता बनीं और उसी साल उन्होंने रूस का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किया था. पर्सनल लाइफ की बात करें तो, इसी साल मार्च में सेनिया एलेक्ज़ेंड्रोवा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की थी. शादी की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं. कुछ ही महीनों बाद उनकी असमय मौत ने परिवार और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. मॉडल की मौत ने रूस ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके चाहने वालों को झकझोर दिया है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Miss Universe 2017Kseniya Alexandrova

Trending news

दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
Amoebic Encephalitis
दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश और ट्रैफिक जाम... आज के प्लान कैंसल कर दो
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में भयंकर बारिश और ट्रैफिक जाम... आज के प्लान कैंसल कर दो
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
;