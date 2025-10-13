Advertisement
'रुस्तम' से लेकर 'बजरंगी भाईजान' तक इन मूवी को ना बोलकर पछताती ​हैं कंगना रनौत, सब की सब हुईं सुपरहिट

Kangana Ranaut's Rejected Movies: कंगना रनौत ने अपने करियर में ऐसी कई फिल्मों को ठुकराया जो बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. चाहे वो सल्मान खान की सुल्तान हो या अक्ष्य कुमार की एयरलिफ्ट. अब खूब पछताती हैं कगंना रनौत. यहां देखें पूरी लिस्ट...

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:32 PM IST
Kangana Ranaut's Rejected Movies: इस समय बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत फिल्मी करियर पर कम और पॉलिटिकल करियर पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. एक टाइम था जब कंगना ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठुकरा दिया था, चाहें वो सल्मान खान की सुल्तान हो या अक्षय कुमार की एयलिफ्ट हो. चलिए आज हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताते हैं जो कभी कंगला रनौत ने ठुकरा दी थी, लेकिन वो बाद में वो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. इन फिल्मों को लेकर कंगना रनौत अब खूब पछताती हैं. चलिए जानते हैं वे कौन सी फिल्में हैं.

एयरलिफ्ट
जिन फिल्मों को कंगना रनौत ने ठुकरा दिया था अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट उन्हीं में से एक है. अक्षय कुमार की मूवी एयरलिफ्ट सबसे पहले कंगना रनौत के पास आई थी जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था. एयरलिफ्ट में नितरत कौर ने जो किरदार निभाया है वो सबसे पहले कंगना को ही ऑफर हुआ और इसको ना बोलकर कंगना रनौत ने अपने करियर की बड़ी गलती कर दी थी.
रुस्तम
कंगना रनौत ने जिन शानदार फिल्मों को ठुकराया उनमें से एक रुस्तम भी है. आप सभी जानते हैं​ कि अक्षय कुमार की रुस्तम ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म भी पहले कंगना के पास आई थी जिसको कंगना रनौत ने ना बोल दिया था.

द डर्टी पिक्चर
'द डर्टी पिक्चर' के प्रोड्यूसर विद्या बाल का किरदार कंगना रनौत को देना चाहते थे, लेकिन यहां भी कंगना ने बना करते सबसे बड़ी गलती की. विद्या बालन की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' को दर्शाकों ने खूब पसंद किया था और ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी.

बजरंगी भाईजान
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में जो करीना कपूर का किरदार है वो पहले कंगना रनौत को मिला था, लेकिन कंगना ने इसे भी ना बोल दिया. 'बजरंगी भाईजान' आज भी सबकी पसंदीदा बनी हुई है. इस फिल्म को ठुकराने का पछतावा तो कंगना रनौत को जरूर होता होगा.
सुल्तान
सल्मान खान की फिल्म सुल्तान में जो अनुष्का शर्मा का रोल है वो मेकर्स ने पहले कंगना रनौत को दिया था, लेकिन कंगना ने सल्मान खान की सुल्तान को ठुकरा दिया था. जिसका पछतावा आज भी कंगना रनौत को होता होगा.

