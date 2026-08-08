माधुरी के क्लोजअप देखते थे संजय दत्त, स्टार्स के रोमांस की खबरों के बीच 'साजन' डायरेक्टर ने खोला राज

साल 1991 में आई सलमान खान, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की फिल्म 'साजन' ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई. लॉरेंस डिसूजा के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक फिल्म उस दौर की सबसे आइकॉनिक लव ट्राएंगल फिल्मों में शामिल रही. फिल्म की कहानी दो जिगरी दोस्तों अमन और आकाश के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक ही लड़की पूजा से प्यार हो जाता है.
बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सफल रही. साथ ही ये फिल्म स्टारकास्टऔर कहानी की वजह से काफी चर्चा में रही. इसके अलावा इस दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के कथित रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी. अभी हाल ही में अब कथित रोमांस की अफवाहों पर फिल्म के डायरेक्टर ने बात की.
विक्की लालवानी के साथ एक इंटरव्यू में डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने कथित रोमांस की अफ़वाहों पर बात की. फिल्ममेकर के मुताबिक, कास्ट और क्रू फिल्म बनाने में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने दोनों एक्टर्स के बारे में हो रही चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा, 'हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शूटिंग के दौरान हम बहुत मजा कर रहे थे. हमें पता ही नहीं चला कि फ़िल्म कब पूरी हो गई. इसलिए, उस मजे-मस्ती में हमने ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा था."
हालांकि, डिसूजा ने उस दौर को याद करते हुए बताया, 'मैं कैमरामैन और डायरेक्टर दोनों था, इसलिए जब मैं माधुरी के क्लोज-अप शूट करता था, तो वह कभी-कभी कैमरे से देखते थे. वह उन्हें देखते थे, लेकिन मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि कुछ हो रहा है या नहीं.'
इसी बातचीत के दौरान डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के कथित ब्रेकअप पर भी बात की. बताया जाता है कि दोनों के रिश्ते में दरार संजय दत्त की 1993 में हुई गिरफ्तारी के बाद आई थी. जब इंटरव्यू में डिसूजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों के अलग होने की खबरें मीडिया में ही देखी थीं. उन्होंने बताया, 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.'
हालांकि, अक्टूबर 1993 में कुछ समय के लिए जेल से रिहा होने के तुरंत बाद संजय ने मूवी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में खुद उन अफ़वाहों और माधुरी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. उस दौरान इंटरव्यू में जब एक्टर से पूछा गया था कि माधुरी ने साफ़ तौर पर उनके साथ किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है? इस पर उन्होंने कहा, 'उनके बयान से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा. मैं उनका को-स्टार रहा हूं और मैंने उनके साथ कई फ़िल्में की हैं. देखिए, मुझे अपने सभी को-स्टार्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना होता है, चाहे वह माधुरी हों या श्रीदेवी. जैसे, 'गुमराह' फिल्म की शूटिंग के शुरुआती दिनों में मैं सहज महसूस नहीं कर रहा था क्योंकि आप जानते ही हैं कि श्रीदेवी कैसी हैं. वह थोड़ी अलग-थलग रहती हैं और मुझे उनसे बातचीत शुरू करनी थी. इसलिए माधुरी ने जो कहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. असल में मुझे उससे ज़रा भी बुरा नहीं लगा.'
साथ ही संजय दत्त ने यह भी याद किया कि जब उनके कथित रिश्ते की खबरें सुर्खियों में आईं, तो वे खुद माधुरी से माफ़ी मांगने गए थे. उन्होंने कहा, 'यह खबर 'साजन' फिल्म के समय सामने आई थी. असल में, जब प्रेस में यह खबर आई, तो वह केन्या में खेल फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. इसलिए, जब उसके बाद 'साजन' की शूटिंग का शेड्यूल आया, तो मैं उनके पास गया और माफी मांगी. क्योंकि बिना किसी गलती के भी उन्हें लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने इसे अच्छे से लिया.'
जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्होंने सच में उस एक्ट्रेस को डेट किया था, तो दत्त ने मजाक में कहा, 'काश माधुरी के साथ मेरा कोई चक्कर चल रहा होता. लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, मैं अपने हर को-स्टार के साथ दोस्ताना व्यवहार रखता हूं. अगर आप मुझे रवीना टंडन के साथ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मेरा उनके साथ भी अफेयर चल रहा है.' साथ ही दोनों की शादी की अटकलों पर उन्होंने कहा, 'उससे शादी करने के लिए हमारे बीच कुछ तो होना चाहिए.' बता दें कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं, इसमें थानेदार, साजन और खलनायक शामिल हैं. फिर लगभग दशकों बाद 2019 में 'कलंक' फिल्म के लिए वे फिर से साथ आए.