New Releases in May: आ रहे हैं Bloddy Daddy लगाएंगे खूब Dahaad, एंटरटेनमेंट में बीतेगा पूरा महीना

Upcoming Series and Movies in May 2023: मई का महीना भी एंटरटेनमेंट के नजरिए से काफी खास होने वाला है. हम खासतौर से बात कर रहे हैं ओटीटी की जहां कुछ ऐसी वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जो एक्शन, रोमांस और ड्रामे से भरपूर होंगी.