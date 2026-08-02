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जब घर आती है सास की सौतन... इस भोजपुरी कॉमेडी फिल्म देख हंसते-हंसते पेट में होगा दर्द, बिल्कुल न करें मिस

भोजपुरी फिल्मों में एक से बढ़कर कॉमेडी फिल्म देखने को मिलती है. अगर आप कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आप सास की सौतन देख सकते हैं. इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Aug 02, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:54 AM IST
जब घर आती है सास की सौतन... इस भोजपुरी कॉमेडी फिल्म देख हंसते-हंसते पेट में होगा दर्द, बिल्कुल न करें मिस

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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