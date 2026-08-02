जब घर आती है सास की सौतन... इस भोजपुरी कॉमेडी फिल्म देख हंसते-हंसते पेट में होगा दर्द, बिल्कुल न करें मिस

भोजपुरी सिनेमा देखना पसंद है तो आप कॉमेडी फिल्म देख सकते हैं. आप यूट्यूब पर स्मृति सिन्हा और रितेश उपाध्याय की फिल्म देख सकते हैं. इस फिल्म में परिवार की नोकझोंक के साथ पीता के अतरंगी कारनामे देखने को मिलेंगे. सास की सौतन फिल्म को नीलमणि सिंह ने डायरेक्ट किया है.
इस भोजपुरी फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जिसकी शादी नहीं हो रही होती है. वह अपनी शादी ना होने और रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान था. इसी बीच पिता की अतरंगी हरकतों की वजह से परिवार में काफी दिक्कत होती है. इनके परिवार की दिक्कत से आपको हंसी जरूर आएगी. दरअसल पिता के मनचले बर्ताव को लेकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है. जैसे-तैसे बेटे की शादी हो जाती है. घर में नई दुल्हन आ जाती है. नई दुल्हन के आते ही घर में भूचाल आ जाता है.
घर में निर्मला आती है जो कि सास की सौतन होती है. सास और सास की सौतन के बीच घर पर अधिकार को लेकर लड़ाई होती है. ऐसे में पंचायत होती है. पंचायत फैसला करती है कि घर पर पूरा अधिकार निर्मला का होना चाहिए. ऐसे में नई बहु और बेटा इन सब में फंस जाते हैं. इस अफरा-तफरी में ना केवल कॉमेडी बल्कि इमोशनल ड्रामा भी दखने को मिलेगा.
2 घंटे 39 मिनट की इस फिल्म को Youtube पर देख सकते हैं. सास की सौतन एक फैमिली फिल्म है जिसमें कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा. ये फिल्म ना केवल आपके स्ट्रेस को कम करेगी बल्कि बदलते समाज के बारे में सोचने पर भी मजबूर कर सकती है. फिल्म की कहानी आम परिवार से जुड़ी है ऐसे में लोग इस फिल्म से खुद को आसानी से जोड़ पाएंगे.
सास की सौतन फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रितेश उपाध्याय, स्मृति सिन्हा, पाखी हेगड़े, समर्थ चतुर्वेदी, रीना रानी, संजय पांडे और रक्षा गुप्ता लीड रोल में है. फिल्म की दमदार कहानी और स्टार्स की एक्टिंग ने फिल्म को शानदार बना दिया है. अगर आपको भोजपुरी फिल्में देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को वीकेंड पर जरूर देख सकते हैं.