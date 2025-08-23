सबकुछ ठीक....; सच में तलाक ले रहे हैं गोविंदा और सुनीता आहूजा? अब वकील ने बताया

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. खासतौर पर सुनीता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर किसी ना किसी पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू का हिस्सा बनती हैं. कुछ महीने पहले, सुनीता और गोविंदा की तलाक की खबरें बहुत तेजी से सामने आईं थीं. हालांकि, बाद में इस खबर को फर्जी बताया गया था. अब एक बार फिर से ये खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा तलाक ले रहे हैं?

दरअसल, ये सवाल सबके मन में तब आया जब से खबर आई थी कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर 'क्रूरता और चीटिंग' का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दायर की है. हालाँकि, गोविंदा के वकील ने आखिरकार मीडिया को संबोधित करते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने एनडीटीवी से बात करते हुए तलाक की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी. ललित ने साझा किया, "कोई केस नहीं सब सुलझ रहा है ये सब लोग पुरानी चीजें उठा के डाल रहे हैं."

बता दें कि एक रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि सुनीता ने एक्टर से तलाक की अर्जी दिसंबर 2024 में ही दे दी थी, जिसके साथ उन्होंने गोविंदा पर धोखे और क्रूरता का आरोप लगाया था. लेकिन इस मामले पर सुनीता ने रिएक्ट करते हुए इसे गलत भी बताया है. वहीं अब गोविंदा के वकील का भी बयान सामने आ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर 2024 में दायर किया था मामला?

खबरों की मानें, तो सुनीता ने दिसंबर 2024 में गोविदा पर धोखा देने और क्रूरता का आरोप लगाते हुए उनके साथ डिवोर्स की अर्जी दी थी. हालांकि, इसके बाद से सुनीता कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन गोविंदा ज्यादातर सुनवाइयों में नहीं पहुंच रहे हैं. इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. वहीं अब गोविंदा के वकील का भी बयान सामने आया है. गोविंदा के लॉयर ने कहा कि उनके पास अभी कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिससे वो इस बात की पुष्टि करें कि डायवोर्स फाइल किया गया है.