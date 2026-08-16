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पटौदी खानदान में धर्म को लेकर क्या है सोच-विचार? सबा ने खोले बड़े घर के बड़े राज; बोले- ‘मां ने इस्लाम के बारे में बताया...’

Saba Pataudi on Islamic Upbringing: पटौदी परिवार हमेशा अपनी सादगी और खुले विचारों के लिए जाना जाता है. हाल ही में सबा अली खान और सैफ अली खान ने घर में धर्म और परवरिश को लेकर कई ऐसे राज खोले, जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता था. उन्होंने बताया कैसे मां शर्मिला टैगोर ने शादी के बाद धर्म बदला और उनको इस्लाम के बारे में बताया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 16, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:34 AM IST
पटौदी खानदान में धर्म को लेकर क्या है सोच-विचार? सबा ने खोले बड़े घर के बड़े राज; बोले- ‘मां ने इस्लाम के बारे में बताया...’
Image Credit: पटौदी खानदान में धर्म को लेकर सोच-विचार (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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