/पटौदी खानदान में धर्म को लेकर क्या है सोच-विचार? सबा ने खोले बड़े घर के बड़े राज; बोले- ‘मां ने इस्लाम के बारे में बताया...’

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने अपने बचपन और घर के धार्मिक माहौल को लेकर खुलकर बात की. सबा ने बताया कि जब उनकी मां यानी एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी, तब उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था. सबा के मुताबिक, मां ने बच्चों को सही दिशा और समझ देने के लिए खुद इस्लाम के बारे में सिखाया. सबा ने बताया कि उनके घर में कभी मंदिर नहीं था और न ही हिंदू रीति-रिवाजों से पूजा-पाठ होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे धर्मों का आदर न हो.
सबा ने आगे बताया कि उनके घर में कभी किसी पर धर्म थोपा नहीं गया. उनके घर का माहौल शुरू से ही बहुत खुला और प्यारा रहा. हालिया इंटरव्यू में सबा ने बताया कि वे खुद को इस्लाम से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं और ऊपर वाले को याद करते वक्त उनके दिल में अल्लाह का नाम आता है. हालांकि, वे हर धर्म का पूरा सम्मान करती हैं. उनका मानना है कि धर्म बहुत निजी मामला होता है. उनके भाई-बहनों ने अपनी पसंद से दूसरे धर्मों में शादियां की हैं, इसलिए परिवार में कोई भी किसी भी नियम को बहुत ज्यादा कट्टर होकर नहीं मानता.
हालिया इंटरव्यू में सबा ने याद करते हुए बताया कि उनकी मां शर्मिला टैगोर ने ही उन्हें धर्म की पहली सीख दी थी. मां ने ही उन्हें इस्लाम के बारे में बताया, रमजान के मायने समझाए और रोजे रखने की अहमियत सिखाई. सबा का कहना है कि मां ने ये सब इसलिए किया, ताकि बच्चों के मन में कोई उलझन न रहे और उन्हें एक मजबूत पहचान मिल सके. इसके बाद जब बच्चे बड़े हुए, तो उन्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने की पूरी छूट दी गई. उनके माता-पिता ने कभी किसी चीज का दबाव नहीं बनाया.
सबा ने बताया कि उनके घर में बचपन से ही दिवाली, होली और क्रिसमस जैसे सभी त्योहार पूरी खुशी और धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं. उनका कहना है कि हर माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसी ही आजादी देनी चाहिए, ताकि वे हर इंसान और हर संस्कृति की कद्र करना सीख सकें. उनके परिवार में आज भी कोई बंदिश नहीं है. सबा के मुताबिक, आस्था इंसान के दिल की बात होती है, जिसे कोई बाहर से तय नहीं कर सकता. इंसान का जिस चीज में विश्वास हो, उसे वही रास्ता चुनना चाहिए.
सैफ अली खान ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए. सैफ ने बताया कि वे अपने बेटों तैमूर और जेह के साथ अक्सर धर्म को लेकर बातचीत करते हैं. सैफ खुद को बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान नहीं मानते. उनका कहना है कि उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि भगवान एक ही है, बस लोग उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं और अलग-अलग जगहों पर पूजते हैं. सैफ का मानना है कि अगर कोई धर्म प्यार, भाईचारा और माफ करना सिखाता है, तो वही सबसे बड़ा सच है.
सैफ ने अपने स्कूल के दिनों का एक मजेदार किस्सा भी याद किया. वे ऐसे स्कूलों में पढ़े जहां सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होती थी. एक बार उन्होंने ये कहकर वहां जाने से बचने की कोशिश की कि वे दूसरे धर्म से हैं, लेकिन स्कूल वालों ने एक मौलवी साहब को बुला लिया, ताकि वे सैफ से बात कर सकें. सैफ हंसते हुए बताते हैं कि उनकी ये चालाकी काम नहीं आई. सैफ ने तैमूर के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया, जहां तैमूर ने बहुत मासूमियत से धर्म और सोच के बीच का फर्क समझाया था.
पटौदी खानदान में अलग-अलग धर्मों में शादियों का एक लंबा इतिहास रहा है. मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर की शादी से लेकर खुद सैफ अली खान की शादियों तक, ये नजर आता है. सैफ ने पहले अमृता सिंह से और फिर करीना कपूर से शादी की. वहीं, सोहा अली खान ने भी एक्टर कुणाल खेमू से शादी की है. सोहा ने एक बार बताया था कि इस तरह की शादियों को लेकर समाज में कई तरह की बातें बनती हैं, लेकिन परिवार का आपसी प्यार और समझ हमेशा इन सब बातों से ऊपर रहता है.
सबा पटौदी लाइमलाइट और फिल्मों की चकाचौंध से दूर रहती हैं. वे एक कामयाब ज्वैलरी डिजाइनर, टैरो कार्ड रीडर और भोपाल के शाही ट्रस्ट की चीफ संरक्षक हैं. वहीं दूसरी तरफ, सैफ अली खान फिल्मों में लगातार एक्टिव हैं. सैफ जल्द ही डायरेक्टर प्रियदर्शन की नई फिल्म 'हैवान' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार भी लीड रोल में नजर आएंग. ये फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.