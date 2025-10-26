Advertisement
trendingNow12976032
Hindi Newsबॉलीवुड

'सबसे अच्छे दोस्त को...', पिता पकंज धीर के निधन से टूट गए हैं निकितिन धीर, मौत के 10 दिन बाद किया भावुक पोस्ट

अभिनेता निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर अपने पिता पंकज की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनके युवा दिनों के फोटो से लेकर आज की उम्र की फोटो का कोलाज है. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के निधन ने उन्हें और उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है और अब भी वे इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 26, 2025, 02:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सबसे अच्छे दोस्त को...', पिता पकंज धीर के निधन से टूट गए हैं निकितिन धीर, मौत के 10 दिन बाद किया भावुक पोस्ट

टीवी पर महाभारत में कर्ण का ऑइकॉनिक किरदार निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन 15 अक्टूबर को हो गया था. 68 साल की उम्र में एक्टर ने आखिरी सांस ली थी. पंकज धीर काफी समय से कैंसर की बीमारी से जंग लड़ रहे थे. उनके बेटे निकितिन धीर ने पिता के जाने की पीड़ा व्यक्त की है.

पिता निधन से टूट गए हैं अभिनेता निकितिन धीर

अभिनेता निकितिन धीर ने सोशल मीडिया पर अपने पिता पंकज की फोटोज शेयर की हैं, जिसमें उनके युवा दिनों के फोटो से लेकर आज की उम्र की फोटो का कोलाज है. उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता के निधन ने उन्हें और उनके परिवार को तोड़कर रख दिया है और अब भी वे इस परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

निकितिन धीर ने कैप्शन में लिखा, "मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा. कहते हैं, जन्म के साथ केवल मृत्यु ही निश्चित है, लेकिन जब से कड़वा सच सामने आता है, तो हम इस पर सवाल उठाते हैं. 15 अक्टूबर 2025 को मैंने अपने पिता, अपने गुरु, अपने सबसे अच्छे दोस्त पंकज धीर को खो दिया."

सोशल मीडिया पर व्यक्त की पीड़ा

अभिनेता निकितिन धीर ने अपने पिता को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने पिता से बहुत कुछ सीखा है. उन्होंने पंकज धीर से धैर्य रखना, सपनों का पीछा करना और कैसे अच्छा इंसान बनना है, ये सारे गुण सीखे हैं.

निकितिन अपने पिता पर पहले से ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं. पंकज धीर के निधन के बाद जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद लोगों ने उन्हें दिया, उससे बड़ी कमाई कुछ और नहीं हो सकती. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पिता के जाने के बाद इतना प्यार और सम्मान मिला कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आज मुझे पहले से ज्यादा गर्व उनपर हो रहा है."

निकितिन धीर ने खुद से ये वादा भी किया है कि वे एक्टर और अच्छे इंसान के रूप में ऐसा काम करेंगे कि उनके पिता को गर्व होगा और वे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे. बता दें कि हाल ही में निकितिन को हरिद्वार में पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हुए देखा गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Actor Pankaj Dheer

Trending news

1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
Seychelles
1770 में जिन 5 भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत देश, वहां क्यों जा रहे उपराष्ट्रपति?
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
DIG Harcharan Bhullar
रिश्वतखोर DIG भुल्लर मामले में नया खुलासा, पंजाबी हस्तियों के नाम आए सामने
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Satara Doctor Suicide
'ये सुसाइड नहीं Instutional Muder है'! राहुल गांधी ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
Mann Ki Baat
PM मोदी ने छठ महापर्व पर दी शुभकामनाएं, आज 'मन की बात' की बात में जानिए और क्या कहा
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
Guru Teg Bahadur Ji Shaheedi Diwas
गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन, केजरीवाल-मान ने टेका माथा
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
debt
आंध्र प्रदेश 1, नंबर 2... ये कैसी रैंकिंग जिसमें नॉर्थ इंडिया से ऊपर दक्षिण के राज्य
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
shadab zakati
10 रुपये के बिस्कुट वाले शादाब पर जारी हुआ फतवा? अल्लाह को लेकर क्या कह गए जकाती
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
maharastra doctor suicide
प्यार, ब्लैकमेल या राजनीतिक दबाव? पुलिस ने मामले में आरोपी 'दारोगा' को किया गिरफ्तार
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
Weather
Weather Update: रजाई-कंबल का आ गया मौसम, सर्दी बजाएगी बैंड, यहां बढ़ेगी परेशानी
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'
cyclone
बंगाल की खाड़ी में कितनी स्पीड से बढ़ रहा तूफान? जानिए कहां और कब टकराएगा 'मोंथा'