Sach Ka Daayra Song Out: गुलजार के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत और बी प्राक की आवाज... रिलीज हुआ 'सच का दायरा'

मेघना गुलजार की अपकमिंग फिल्म 'दायरा' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. अब मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'सच का दायरा' रिलीज कर दिया है. इस गाने की खास बात यह है कि इसमें गुलजार ने गीत लिखे हैं, जबकि अमित त्रिवेदी ने इसका म्यूजिक तैयार किया है. गाने को अपनी आवाज बी प्राक ने दी है. तीनों दिग्गज कलाकारों का यह साथ गाने को खास बनाता है.
'सच का दायरा' सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि सच्चाई को देखने के अलग-अलग नजरियों की बात करता है. गाने के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एक ही सच अलग परिस्थितियों में अलग नजर आ सकता है. इंसान की सोच और उसका नजरिया किसी घटना को समझने के तरीके को बदल सकता है.
फिल्म की कहानी भी इसी तरह के सवालों और अलग-अलग नजरियों के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है. न्याय, सच्चाई और सही-गलत को लेकर सामने आने वाले अलग-अलग पक्ष फिल्म के अहम हिस्से हैं. ऐसे में 'सच का दायरा' फिल्म की कहानी के विषय से जुड़ता हुआ नजर आता है. गुलजार के शब्द, अमित त्रिवेदी का संगीत और बी प्राक की आवाज मिलकर गाने को एक अलग भाव देते हैं. फिल्म की कहानी और इसके किरदारों को समझने के लिहाज से भी यह गाना काफी अहम माना जा रहा है.
टाइम्स म्यूज़िक के डिवीजन, जंगली म्यूज़िक द्वारा पेश किया गया 'सच का दायरा', बहुत ज़्यादा भव्य म्यूज़िकल ट्रीटमेंट के बजाय एक संयमित अंदाज अपनाता है. इसमें गुलज़ार के बोल और उनसे गाने में आने वाले जज़्बातों पर ही मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है.
गुलज़ार की राइटिंग सच के बदलते स्वरूप और इस बात को दिखाती है कि कैसे समय और हालात किसी घटना को समझने के नजरिए को बदल सकते हैं. गाने के बोल इसे एक सोचने-समझने वाला अंदाज देते हैं, जबकि त्रिवेदी का म्यूजिक इसके गंभीर मूड को सहारा देता है. बी प्राक की आवाज गाने में एक और इमोशनल परत जोड़ती है. उनकी गायकी गाने को उसके शब्दों की गंभीरता से जोड़े रखती है, जिससे बोल ही मुख्य केंद्र बने रहते हैं.
करीना कपूर खान ने इस गाने को 'दायरा' की इमोशनल गहराई से गहराई से जुड़ा हुआ बताया है. वहीं, पृथ्वीराज सुकुमारन ने इस गाने को फिल्म की बड़ी कहानी में एक और आवाज के तौर पर देखा है. बी प्राक ने गाना रिकॉर्ड करते समय तीव्रता और संयम के बीच संतुलन बनाने की चुनौती पर भी बात की है.
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन 'दायरा' में मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'दायरा' मेघना गुलज़ार के निर्देशन में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ आने का नतीजा है. हालांकि, फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिल्म में उठाए गए मुद्दे सच्चाई, न्याय और किसी घटना को देखने के अलग-अलग नज़रियों से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं. 'सच का दायरा' गाना फिल्म के जज़्बातों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है. यह गाना अब ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जबकि इसका पूरा वीडियो टाइम्स म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया है.