कैंसर से जूझ रही हैं सेक्रेड गेम्सकी ये हसीना, दर्द में रहकर महिलाओं से की अपील; फोटो देखकर फैंस को हुई चिंता

कैंसर से जूझ रही हैं 'सेक्रेड गेम्स'की ये हसीना, दर्द में रहकर महिलाओं से की अपील; फोटो देखकर फैंस को हुई चिंता

'सेक्रेड गेम्स' फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने एक पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया कि उन्हें ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है. हालांकि, वह ठीक हो रही हैं और उन्होंने बताया कि वह जल्द ही अस्पताल से घर लौट आएंगी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:13 PM IST
कैंसर से जूझ रही हैं 'सेक्रेड गेम्स'की ये हसीना, दर्द में रहकर महिलाओं से की अपील; फोटो देखकर फैंस को हुई चिंता

वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं. हालिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि वो स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. इस खबर ने उनके फैंस और इंडस्ट्री के लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन उन्होंने जिस साहस और सकारात्मकता के साथ इस स्थिति का सामना किया है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है. राजश्री देशपांडे ने न सिर्फ अपने पोस्ट में बताया कि वो कैंसर से जूझ रही हैं बल्कि उन्होंने महिलाओं से वीमेंस डे पर खास अपील भी की.

अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, राजश्री ने यह भी बताया कि कई टेस्ट से गुजरने के बाद, उनकी सर्जरी हुई और अब वह तेजी से ठीक हो रही हैं. अस्पताल के बिस्तर से अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (एनओएस) नामक ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है.

राजश्री देशपांडे को हुआ ब्रेस्ट कैंसर

राजश्री ने लिखा, "जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आखिरकार मैंने अपने माता-पिता को यह बताने का साहस जुटा लिया है कि मुझे इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (एनओएस), ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है. अब आप सभी को जानने का समय आ गया है. सौभाग्य से, नियमित जांच के दौरान इसका पता जल्दी चल गया, जिससे हमें बचने का मौका मिला. ढेरों टेस्ट और सर्जरी किसी रोलरकोस्टर राइड की तरह थे, लेकिन यकीन मानिए, सभी के प्यार और स्नेह ने ही मुझे इस मुश्किल दौर से निकलने में मदद की. सर्जरी के बाद अपनी आई (मां) और पापा के चेहरे देखकर मेरा डर पिघल गया और मुझे अटूट शक्ति मिली. सभी के सहयोग से, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हूं."

कौन है राजश्री ?

वर्क फ्रंट की बात करें तो राजश्री देशपांडे हाल ही में प्राइम वीडियो की सीरीज 'रंगीन' में विनीत कुमार सिंह और तारुक रैना के साथ नजर आई थीं. से सीरीज 2025 में रिलीज हुई थी और दर्शकों से इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा 2025 में ही वह क्राइम थ्रिलर 'ब्लैक वारंट' में भी दिखाई दीं, जिसके साथ शशि कपूर के पोते जहान कपूर ने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की है और इसके अलावा वह कमल हासन और मणिरत्नम की फिल्म 'ठग लाइफ' में भी नजर आईं.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

Rajshri Deshpande

