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Hindi Newsबॉलीवुडसेक्रेड गेम्स फेम एक्ट्रेस को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, इमोशनल पोस्ट में शेयर किया दर्द, फोटो देखकर फैंस चिंतित

'सेक्रेड गेम्स' फेम एक्ट्रेस को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, इमोशनल पोस्ट में शेयर किया दर्द, फोटो देखकर फैंस चिंतित

'सेक्रेड गेम्स' फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है. इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें भी शेयर कीं और भावुक कैप्शन लिखा.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 27, 2026, 04:53 PM IST
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ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही ‘सेक्रेड गेम्स’ की एक्ट्रेस
ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही ‘सेक्रेड गेम्स’ की एक्ट्रेस

फेमस वेब सीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में नजर आ चुकीं राजश्री देशपांडे इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सर्जरी करवाई है. उन्हें ग्रेड 1 ब्रेस्ट कैंसर है. इस खबर ने आते ही उनके फैंस और इंडस्ट्री को हैरान कर दिया. एक्ट्रेस ने 27 मार्च को अपने ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस और उसके बाद की जर्नी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की.

राजश्री देशपांडे ने शेयर की तस्वीरें

एक्ट्रेस ने कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनकी कठिन जर्नी की झलक देखने को मिल रही है. फोटो में एक्ट्रेस अस्पताल के बेड पर हैं. इसके साथ उन्होंने एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी कमजोरी, ताकत और उस शांत जिजिविषा के बारे में बात की, जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है. उन्होंने अपनी लड़ाई और उस प्यार के बारे में ईमानदारी से बताया, जो उन्हें लगातार सहारा देता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने शेयर किया दर्द भरा पोस्ट

एक्ट्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'जब मुझे पहली बार अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला, तो मुझे आज भी याद है कि अस्पताल में हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट सेंटर के बाहर मैं बिल्कुल अकेली थी और फूट-फूटकर रो पड़ी थी. मैं हिम्मत नहीं रख पाई. मुझमें कोई ताकत नहीं बची थी. आज भी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें यह कैसे हो गया, तुम तो इतनी फिट हो, वगैरह-वगैरह. सच कहूं तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता.'

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कहा- 'दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं...'

उन्होंने आगे लिखा, 'दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दर्द तो बिल्कुल असहनीय था. मैं कई बार टूटकर बिखर गई, कभी अकेले में, तो कभी अपने दोस्तों के सामने, जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे संभाला. लेकिन कई दिन ऐसे भी आए, जब मैंने खुद को फिर से संभाला और यह पक्का किया कि मैं हार नहीं मानूंगी.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस बोली- 'मैं बस शांत रहना चाहती हूं....'

राजश्री देशपांडे ने पोस्ट में आगे लिखा, 'कुछ दिन ऐसे भी होते हैं, जब मुझे दुनिया भर की ताकत नहीं चाहिए होती. मैं बस शांत रहना चाहती हूं, ठीक वैसे ही, जैसा मेरी ओलिवर की कविता में है; उन गौरैयों की तरह, जो मेरी खिड़की पर लगी बोगनवेलिया की बेल पर बैठकर मेरे साथ उगते सूरज को निहारती हैं. क्या सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उठना मैं एक 'उपलब्धि' कह सकती हूं? अगर हां, तो आज मैंने यह उपलब्धि हासिल की. आज मैंने खुद के लिए एक मुस्कान और एक प्यार भरा आलिंगन (हग) हासिल किया. इसके साथ ही उन सभी लोगों के बारे में सोचा, जो इस सफर में मेरे साथ हैं. उन्होंने मुझे फोन किया, मैसेज भेजे और मुझ पर इतना सारा प्यार बरसाया. मुझे पता है कि कल फिर से नई चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए तैयार होना पड़ेगा, लेकिन आज का दिन तो बस प्यार के नाम रहने दो. प्लीज.'

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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