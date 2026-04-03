बॉलीवुड की दर्द भरी लव स्टोरी, फिल्म देख निकल जाएंगे आंसू... IMDb रेटिंग है धांसू

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बन चुकी हैं जो दर्द, प्यार, समाज और इंसानियत की गहराइयों को छूती हैं. 2 से 3 घंटे की फिल्म कई बार इंसान पर गहरा असर छोड़ जाती है. हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें दुख-दर्द देखने को मिलता है. फिल्म के अंत में हीरो-हीरोइन मर जाते हैं. फिल्म में हीरो-हीरोइन को सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिसे देख आप खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे.

वीर जारा

प्रीति जिंटा और शाहरुख खान की फिल्म वीर जारा साल 2004 की रिलीज फिल्म है. यह फिल्म कल्ट फिल्म है. फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान के कपल की कहानी है. शाहरुख खान ने फिल्म में वीर प्रताप सिंह का किरदार निभाया, जो भारतीय सेना में है. वहीं प्रीति जिंटा ने पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभाया है. जारा अपनी दादी की अस्थिया विसर्जित करने भारत आती है. एक एक्सीडेंट में वीर उसे बचाता है. दोनों को प्यार हो जाता है. लेकिन जारा की शादी पाकिस्तान में तय हो जाती है. वीर जारा को लेने पाकिस्तान जाता है जहां जारा के परिवार वाले वीर को जेल भिजवा देते हैं. 22 साल बाद सामिया (रानी मुखर्जी) वीर का केस लड़ती है. 22 साल बाद वीर-जारा की मुलाकात होती है. फिल्म में इंतजार, प्यार और देशभक्ति को दिखाया गया है.

तेरे नाम

साल 2003 में रिलीज फिल्म 'तेरे नाम' कल्ट क्लासिक फिल्म है. सलमान खान ने फिल्म में गुंडे और टेम्पर लड़के किरदार निभाया था. सलमान खान को निर्जरा से प्यार हो जाता है. निर्जरा शुरू से ही सलमान खान से डरती है. लेकिन राधे के बदलते स्वभाव से वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है. राधे उसे प्रपोज भी करता है. राधे दुश्मन मारते हैं जिस वजह से वह पागल हो जाता है. निर्जरा राधे की देखभाल करती है. फिल्म में प्यार की ताकत, हिंसा और पागलपन की कहानी को दिखाया गया है.

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मसान फिल्म

साल 2015 में रिलीज मसान फिल्म को क्रिटिकली काफी पसंद किया गया था. फिल्म में विक्की कौशल, ऋचा चड्ढा और श्वेता त्रिपाठी लीड रोल में थी. फिल्म में अलग-अलग कहानी दिखाई गई थी. फिल्म में दिखाया गया है विक्की कौशल ने निचली जाती के लड़के का किरदार निभाया था. श्वेता त्रिपाठी ने ऊंची जाती का किरदार, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है. एक एक्सीडेंट में श्वेता की मौत हो जाती है. फिल्म में दूसरी कहानी देखने को मिलती है कि ऋचा एक स्टुडेंट के किरदार में होती है. इसे एक होटल में किसी स्टुडेंट के साथ पकड़ा जाता है. स्टुडेंट आत्महत्या कर लेता है. पुलिस इंस्पेक्टर वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है. ऋचा के पिता पंडित है जो किताब की दुकान चलाते हैं. रिश्वत के पैसे जुटाने के लिए वह गलत काम करते हैं. इतना ही गंगा किनारे सिक्के बटरोने वाले बच्चों के साथ जुआ भी खेलते हैं.