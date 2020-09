'सड़क 2' के इस सिंगर पर कोरोना का काला साया, खुद को किया होम क्वारंटीन

Finally our song is here.. #tumsehi from #sadak2 @ankittiwari @leenabose.music .. I sang this song with so much love I hope it would reach your heart ♥ @aliaabhatt @adiofficial77 @duttsanjay @maheshfilm @poojab1972 @sonymusicindia @senguptajisshu @priyankabose20 @foxstarhindi @makaranddeshpande_v @disneyplushotstar @disneyplushotstarvip #dhrubajyotiphukan @visheshfilms

A post shared by leenabose.music (@leenabose.music) on Aug 13, 2020 at 12:42pm PDT