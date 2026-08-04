'पहले देखिए, फिर जज कीजिए', 'रामायण' में सीता-कैकेयी के लुक पर उठे सवालों का डिजाइनर्स ने दिया जवाब

Ramayana movie costume controversy: रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण: पार्ट 1' ट्रेलर रिलीज के बाद लगातार चर्चा में बना हुआ है. कुछ लोग भव्य सेट और स्टार्स की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कॉस्ट्यूम पर सवाल भी उठा रहे हैं. दरअसल, फिल्म के ट्रेलर में सीता और कैकेयी के ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं.
इसमें सबसे ज्यादा चर्चा सीता यानी साई पल्लवी के ब्लाउज डिजाइन और लारा दत्ता के निभाए कैकेयी के लुक की हो रही है. दर्शकों ने उनकी तुलना टीवी सीरियल्स के किरदारों तक से कर दी है. इस सब के बाद अब फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने जवाब दिया है. डिजाइनर्स ने दर्शकों से अपील की है कि पहले देखिए, फिर जज कीजिए.'
द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में 'पद्मावत' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में अपने काम के लिए मशहूर डिज़ाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने कहा, 'हमे इस बात का अंदाजा था कि हमारे काम की बारीकी से जांच-परख होगी. हमारे लिए रामायण जैसी महागाथा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना. हमेशा ही रिसर्च और अपनी समझ के बीच संतुलन बनाने जैसा काम था.'
साईं पल्लवी और लारा दत्ता के लुक को लेकर हो रही आलोचना पर रिंपल ने कहा, 'त्रेता युग का कोई भी कपड़ा सुरक्षित नहीं बचा है, जिससे पक्के तौर पर यह पता चल सके कि उस समय लोग क्या पहनते थे.' उन्होंने आगे कहा, 'कॉस्ट्यूम डिजाइन का आधार रिसर्च है, लेकिन उसे कला का रूप उसकी इंटरप्रिटेशन देती है. उस दौर का कोई भी कपड़ा सेफ नहीं है जिसे हम हूबहू दोबारा बना सकें. हम सभी कैलेंडर आर्ट, मिनिएचर पेंटिंग, मंदिरों की तस्वीरों और राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को देखकर बड़े हुए हैं.'
साथ ही रिंपल ने साई पल्लवी के ब्लाउज डिज़ाइन को लेकर हो रही आलोचना पर भी बात की और बताया कि सीता के बारे में उनकी सोच उन तस्वीरों से बनी है जिन्हें भारतीय लोग बचपन से देखते आ रहे हैं.
उन्होंने कहा, 'जब मैं आंखें बंद करके माता सीता के बारे में सोचती हूं, तो मैं पुरातात्विक प्रमाणिकता के बारे में नहीं सोचती. मैं चाहती थी कि मेरी देवी, जो मेरे मंदिर में विराजमान हैं. वैसी ही दिखें जैसी छवि मेरे मन में बसी है. यह एक सोच-समझकर किया गया फ़ैसला था.' साई पल्लवी के अलावा सोशल मीडिया पर रानी कैकेयी के रूप में लारा दत्ता के लुक की भी काफ़ी चर्चा हुई. जहां कई लोगों ने उनकी साड़ी और ब्लाउज के डिज़ाइन पर सवाल उठाए, वहीं दूसरों ने उनके सैलून-स्टाइल हेयरस्टाइल पर टिप्पणी की.
इस बारे में बात करते हुए हरप्रीत ने कहा कि किरदार के इमोशनल सफर को दिखाने के लिए कलर पैलेट को भी बहुत सोच-समझकर चुना गया था. उन्होंने कहा, 'उनके (लारा दत्ता) कॉस्ट्यूम में हरा रंग मातृत्व को दिखाता है, जबकि गहरा मैरून रंग उस फैसले की इमोशनल मजबूती और गंभीरता को दिखाता है, जो उन्हें लेना है. वह अपने बेटे और राम के बीच उलझी हुई हैं. हर रंग को एक मकसद के साथ चुना गया था.' फिर लास्ट में डिजाइनर्स ने यह भी माना कि रामायण की लोगों के मन में जो जगह है, उसे देखते हुए तुलना और राय तो होंगी ही. हालांकि, उन्होंने दर्शकों से गुजारिश की कि वे फिल्म के विज़ुअल चॉइस पर कोई राय बनाने से पहले फ़िल्म को ज़रूर देखें.
बता दें कि 'रामायण: पार्ट 1' ऋषि वाल्मीकि के प्राचीन ग्रंथ 'रामायण' और ऋषि गोस्वामी तुलसीदास की 'रामचरितमानस' पर आधारित है. इस महाकाव्य की कहानी को पहले 1987 में रामानंद सागर द्वारा बनाई और निर्देशित की गई 'रामायण' सीरीज में टेलीविजन पर दिखाया गया था. इस फिल्म के पहले पार्ट में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, विवेक ओबेरॉय और रकुल प्रीत सिंह जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होगी.