साल साल बॉलीवुड में कई नए चेहरों की एंट्री होती है. लेकिन इस ये साल हिंदी सिनेमा के लिए थोडा खास है. दरअसल, इस साल नए चेरों के साथ-साथ साउथ के भी कई चहेते चेहरे हिंदी फिल्मों में कदम रखने जा रहे हैं. ऐसे में फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसमें साईं पल्लवी से लेकर श्रीलीला तक हैं. इसके अलावा कई स्टारकिड्स भी हैं. आइए जानते हैं...
नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' में सीता का किरदार साईं पल्लवी निभा रही हैं. साईं साउथ इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा और चर्चित अभिनेत्रियों में से हैं. पिछले महीने रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा 'एक दिन' के साथ उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा है. इस फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद भी थे. अपनी सहज अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए मशहूर साई पल्लवी पहले से ही पूरे देश में बड़ी फैन फॉलोइंग रखती हैं. ऐसे में 'एक दिन' से डेब्यू करनेवाली साईं पल्लवी की 'रामायण' भी उनके दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
तेलुगु सिनेमा में अपनी शानदार डांसिंग स्किल्स और एनर्जेटिक स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए लोकप्रिय श्रीलीला अब बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन के साथ एक रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म में नजर आनेवाली हैं. फिलहाल अपनी बढ़ती लोकप्रियता और मजबूत फैन बेस के चलते श्रीलीला हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित नई एंट्रीज में शामिल मानी जा रही हैं.
अंश दुग्गल फिल्म ‘नखरेवाली’ के जरिए बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं. यह फिल्म हिंदी सिनेमा में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और उन्हें इंडस्ट्री के उभरते सितारों में शामिल करती है. हालांकि, दर्शक हमेशा से नए लीडिंग एक्टर्स को देखने के लिए उत्साहित रहे हैं, ऐसे में ‘नखरेवाली’ अंश को खुद को साबित करने का बड़ा मौका दे सकती है.
प्रगति श्रीवास्तव भी 'नखरेवाली' के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. क्षेत्रीय सिनेमा में अपने काम और स्क्रीन प्रेज़ेंस से ध्यान खींच चुकी प्रगति अब हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. माना जा रहा है कि यह फिल्म उन्हें बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने और अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अहम मंच दे सकती है.
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा लंबे समय से अपनी बॉलीवुड एंट्री को लेकर चर्चा में हैं. गौरतलब है कि अभिनय और फिल्ममेकिंग की ट्रेनिंग लेने के बावजूद, उन्होंने अब तक खुद को लाइमलाइट से दूर रखा है, जिससे उनके डेब्यू को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. इसके अलावा हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय स्टार गोविंदा के बेटे होने के कारण यशवर्धन से उम्मीदें भी काफी अधिक हैं.
कोमल पावस्कर फिल्म ‘इकाई’ के जरिए बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ राघव जुयाल नजर आएंगे. मशहूर निर्देशक विकास बहल द्वारा निर्देशित यह फिल्म हिंदी सिनेमा में कोमल की एंट्री का जरिया बनी है. फिलहाल इंडस्ट्री में पहले से चर्चा बटोर रही इस फिल्म के जरिए कोमल पर दर्शकों की खास नजर है.
राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन भी बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने जा रही हैं. वह ‘जान है तू मेरी’ के जरिए बड़े पर्दे पर कदम रखेंगी, जिसे मैडॉक फिल्म्स का समर्थन प्राप्त है. एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार की विरासत के साथ आने वाली नाओमिका का डेब्यू पहले से ही इंडस्ट्री में काफी चर्चा बटोर रहा है और इसे आने वाले समय की सबसे चर्चित लॉन्च में से एक माना जा रहा है.