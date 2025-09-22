Sai Pallavi पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना, ऑनलाइन फाइट में फैंस ने इस तरह एक्ट्रेस को किया रेस्क्यू!
Advertisement
trendingNow12932889
Hindi Newsबॉलीवुड

Sai Pallavi पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना, ऑनलाइन फाइट में फैंस ने इस तरह एक्ट्रेस को किया रेस्क्यू!

साउथ एक्ट्रेस साईं पल्लवी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ सिंपल आउटफिट्स और विदआउट मेकअप लुक के लिए भी फैंस के बीच चर्चा का विषय रहती है. लेकिन उनके मॉडर्न लुक को देखकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sai Pallavi पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना, ऑनलाइन फाइट में फैंस ने इस तरह एक्ट्रेस को किया रेस्क्यू!

साईं पल्लवी साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं उनकी बेहतरीन कलाकारी और अंदाज को फैंस काफी पसंद किया करते हैं. वहीं उनके पहनावे और बिना मेकअप लुक की लोग तारीफ करते नहीं करते हैं. लेकिन अपनी एक फोटो के चलते साई पल्लवी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल हाल ही में साई पल्लवी अपनी बहन के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए बीच पर गई थीं और वेकेशन की फोटो को एक्ट्रेस की बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था जिसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स की झड़ी लग गई.

 

सोशल मीडिया वायरल फोटो
सोशल मीडिया पर साई पल्लवी की बहन द्वारा शेयर की गई इस फोटो में दोनों बहनें स्विमसूट पहने हुए नजर आ रही हैं. इन फोटो पर एक ट्रोलर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘तो ऑनस्क्रीन ट्रेडिशनल पहनने वाली साईं पल्लवी रियल लाइफ में बिकीनी पहनती हैं.’ वहीं एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए कहा, ‘तो ये साबित हो गया है कि वो भी बाकी सो-कॉल्ड हीरोइन की तरह हैं…ट्रेडिशनल वियर को अलग रखें.’ एक तीसरे यूजर ने तो यहां कह दिया, ‘अगर साई पल्लवी स्लीवलेस और शॉट ड्रेसेज बीच पर पहनने लग गईं तो कौन सी एक्ट्रेस हमारे इंडियन कल्चर को बचाएगी.’

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

एक्ट्रेस को मिला फैंस का सपोर्ट
साईं पल्लवी को ट्रोल होते हुए उनके फैंस देख नहीं पाए और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया. जिसमें उनकी एक फैन ने लिखा, ‘ये हमारी साई पल्लवी की चॉइस है कि वो क्या पहनेंगी. आप क्या चाहते हो कि पानी के अंदर क्या पहनें? एक साड़ी?? जिसके बाद एक्ट्रेस के फैंस ने एक के बाद एक ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया. वहीं साई पल्लवी की नेक्स्ट रिलीज रणवीर कपूर के साथ ‘रामायण’ है. जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Sai Pallavisai pallavi upcoming filmsai pallavi trolled

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;