Sai Pallavi पर ट्रोलर्स ने साधा निशाना, ऑनलाइन फाइट में फैंस ने इस तरह एक्ट्रेस को किया रेस्क्यू!

साईं पल्लवी साउथ इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेसेस में से एक हैं उनकी बेहतरीन कलाकारी और अंदाज को फैंस काफी पसंद किया करते हैं. वहीं उनके पहनावे और बिना मेकअप लुक की लोग तारीफ करते नहीं करते हैं. लेकिन अपनी एक फोटो के चलते साई पल्लवी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. दरअसल हाल ही में साई पल्लवी अपनी बहन के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए बीच पर गई थीं और वेकेशन की फोटो को एक्ट्रेस की बहन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था जिसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स की झड़ी लग गई.

सोशल मीडिया वायरल फोटो

सोशल मीडिया पर साई पल्लवी की बहन द्वारा शेयर की गई इस फोटो में दोनों बहनें स्विमसूट पहने हुए नजर आ रही हैं. इन फोटो पर एक ट्रोलर्स ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘तो ऑनस्क्रीन ट्रेडिशनल पहनने वाली साईं पल्लवी रियल लाइफ में बिकीनी पहनती हैं.’ वहीं एक और यूजर ने ट्रोल करते हुए कहा, ‘तो ये साबित हो गया है कि वो भी बाकी सो-कॉल्ड हीरोइन की तरह हैं…ट्रेडिशनल वियर को अलग रखें.’ एक तीसरे यूजर ने तो यहां कह दिया, ‘अगर साई पल्लवी स्लीवलेस और शॉट ड्रेसेज बीच पर पहनने लग गईं तो कौन सी एक्ट्रेस हमारे इंडियन कल्चर को बचाएगी.’

एक्ट्रेस को मिला फैंस का सपोर्ट

साईं पल्लवी को ट्रोल होते हुए उनके फैंस देख नहीं पाए और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया. जिसमें उनकी एक फैन ने लिखा, ‘ये हमारी साई पल्लवी की चॉइस है कि वो क्या पहनेंगी. आप क्या चाहते हो कि पानी के अंदर क्या पहनें? एक साड़ी?? जिसके बाद एक्ट्रेस के फैंस ने एक के बाद एक ट्रोलर्स को जवाब देना शुरू कर दिया. वहीं साई पल्लवी की नेक्स्ट रिलीज रणवीर कपूर के साथ ‘रामायण’ है. जिसका इंतजार फैंस काफी लंबे समय से कर रहे हैं.