करीना कपूर को दूसरे स्टार संग देख सैफ अली खान को होती थी जलन, सालों बाद किया खुलासा; लेकिन प्यार ने जीत लिया सब

Saif Ali Khan On Kareena Kapoor Romantic Scene: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान करीना कपूर से काफी प्यार करते हैं और अब उन्होंने करीना का दूसरे मर्दों संग काम करने पर अपनी राय दी है. उन्होंने बताया है कि उन्हें कैसा महसूस होता है?
करीना कपूर खान और सैफ अली खान की शादी को 13 साल हो गए हैं. दोनों को फिल्म 'टशन' के सेट पर प्यार हुआ और उन्होंने 2007 में डेटिंग शुरू की. हाल ही में एक बातचीत में सैफ अली खान ने अपने शुरुआती डेटिंग के दिनों में जलन और इनसिक्योरिटी की भावनाओं के बारे में बात की, जब करीना दूसरे मेल को-स्टार्स के साथ काम करती थीं. एक मशहूर एक्ट्रेस को डेट करने की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए, सैफ ने बताया कि उन्हें संभालना आसान नहीं था.
द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ बातचीत में सैफ ने शेयर किया, "शायद मुझे थोड़ी जलन होती थी और समझ नहीं आता था कि दूसरे मर्दों के साथ उसके काम करने पर कैसे रिएक्ट करूं. यह सब नया था. ये ऐसी भावनाएं हैं, जिन्हें आपको समझदारी से संभालना होता है और इसके लिए एक-दूसरे पर बहुत भरोसा और विश्वास चाहिए. जब चीजें नई होती हैं और अगर आप स्वाभाविक रूप से रिश्ते में इनसिक्योर हैं, तो इसे संभालना मुश्किल हो सकता है."
उन्होंने आगे कहा, "आम तौर पर मैं ऐसी लड़कियों के साथ डेट पर गया था, जिनका फिल्मों से कोई लेना-देना नहीं था. जिस बात ने मुझे चौंकाया, वह यह थी कि मेरे राइवल्स उसके दोस्त होंगे. लेकिन प्यार इन सब पर जीत हासिल कर लेता है." सैफ अली खान ने बताया कि करीना कपूर खान को क्या शानदार बनाता है. सैफ ने करीना को एक अविश्वसनीय महिला कहा.
उन्होंने कहा, "मैं उसके साथ होकर बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि वह उन सबसे धैर्यवान और प्यार करने वाले लोगों में से एक है जिनसे मैं मिला हूं. वह बिल्कुल शानदार है. मैं उसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं. मुझे पता है कि यह थोड़ा इमोशनल है. वह कैमरे के सामने बहुत क्रिएटिव इंसान है, लेकिन वह हमारे साथ भी उतनी ही क्रिएटिव है."
उन्होंने कहा कि करीना की खुशी हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रही है. सैफ अली खान ने 2012 में करीना कपूर से शादी की. उनके दो बेटे हैं, तैमूर और जेह.सैफ की पहले अमृता सिंह से शादी हुई थी, जिनसे उनके बच्चे सारा और इब्राहिम हैं.
