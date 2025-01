'अस्पताल में तैमूर के साथ खून से लथपथ आए थे सैफ...' डॉक्टरों ने बताया 33 घंटे बाद कैसी है एक्टर की तबीयत

Saif Ali Khan Health Update: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के साथ गुरुवार रात एक खतरनाक घटना हुई. रात करीब 2 बजे, एक अज्ञात व्यक्ति उनके बांद्रा स्थित घर में घुस आया. उसने घर में काम करने वाली नौकरानी से बहस शुरू कर दी. जब सैफ ने इस मामले में दखल दिया, तो उस शख्स ने चाकू से उन पर हमला कर दिया. इस हमले में सैफ घायल हो गए और उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई.

सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सैफ अब खतरे से बाहर हैं. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है. इसी बीच लीलावती अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टरों ने ANI के साथ इंटरव्यू में सैफ अली खान की हेल्थ अपडेट शेयर की है. उन्होंने सैफ अली खान को रियल लाइफ हीरो बताया. उनकी सर्जरी करने वाले डॉ. नितिन डांगे ने उनकी हेल्थ अपडेट दी.

#WATCH | Saif Ali Khan Attack Case | Dr Nitin Dange, Chief Neurosurgeon Lilavati Hospital Mumbai says, "Saif Ali Khan is better now. We made him walk, and he walked well...Looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the… pic.twitter.com/VR5huOrSQ2 — ANI (@ANI) January 17, 2025

अब कैसी है सैफ की हालत?

डॉ. नितिन डांगे, जो लीलावती अस्पताल, मुंबई के मुख्य न्यूरोसर्जन हैं, ने बताया, 'सैफ अली खान अब पहले से काफी बेहतर हैं. हमने उन्हें चलने को कहा और वे आसानी से चल पा रहे हैं. उनकी स्थिति, घावों और बाकी चोटों को देखते हुए, अब उन्हें आईसीयू से बाहर रखना सुरक्षित है. हालांकि, उन्हें अभी कई सावधानियां बरतनी होंगी. उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और एक हफ्ते तक उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है'. इस खबर के बाद उनके फैंस चैन की सांस ले रहे हैं.

#WATCH | Saif Ali Khan Attack Case | Niraj Uttamani, Chief Operating Officer of Lilavati Hospital says, "I was the first one to meet Saif Ali Khan when he came to the hospital. He was drenched in blood but he walked in like a lion with only his small kid, Taimur. Saif Ali Khan is… https://t.co/rAgwvEoZr8 pic.twitter.com/ZAolaDNpPB — ANI (@ANI) January 17, 2025

डॉक्टर ने बताया रियल लाइफ हीरो

वहीं, लीलावती अस्पताल के मुख्य परिचालन अधिकारी नीरज उत्तमानी ने कहा, 'सैफ अली खान एक असली हीरो हैं...उनकी हालत में सुधार हो रहा है. उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है'. डॉक्टर ने बताया, 'जब सैफ साहब को अस्पताल लाए थे तो में वो पहला डॉक्टर था, जिन्होंने उन्हें देखा. वो खून से लथपथ थे और उनके साथ उनका बेटा तैमूर था. वो फिल्मों के ही नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो भी हैं. वे अब काफी अच्छे हैं और रिक्वर कर रहे हैं'.

#WATCH | Saif Ali Khan Attack Case | Actor Kareena Kapoor Khan arrives at Lilavati Hospital in Mumbai. Her husband & actor #SaifAliKhan is admitted here following an attack on him by an intruder in his Bandra home#SaifAliKhanAttacked pic.twitter.com/wyRo41nCmb — ANI (@ANI) January 17, 2025

पुलिस ने गठित की गई थी 20 टीमें

बता दें, सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है. घटना के 33 घंटे बाद पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा गया था. मुंबई पुलिस इस मामले को जल्दी हल करने के लिए पूरी मेहनत की है. आरोपी को पकड़ने के लिए 20 अलग-अलग टीम बनाई गई थी. हर टीम को अलग काम सौंपा गया. इतना ही नहीं अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की ओर से भी काफी मदद मिली.

