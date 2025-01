सादे ड्रेस में पुलिस ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से पकड़ा संदिग्ध, करीना क्या बोलीं? सैफ मामले में 10 अपडेट

मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाला संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पकड़ा गया है. मुंबई पुलिस 16 जनवरी को तड़के बांद्रा स्थित घर पर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से उसे ढूंढ रही थी. मुंबई पुलिस के इनपुट पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आरपीएफ ने उसे ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस में पकड़ा. आरोपी का नाम आकाश बताया जा रहा है. वह मुंबई पुलिस को चकमा देकर मुंबई के बांद्रा इलाके से दुर्ग पहुंच गया. जल्दी ही मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करेगी. चलिए बताते हैं अब तक के इस केस के बड़े अपडेट.

1. मुंबई पुलिस जल्द पहुंचगी छत्तीसगढ़: दुर्ग आरपीएफ के टीआई एस.के. सिन्हा ने मीडिया को बताया कि उन्हें मुंबई पुलिस से एक फोटो प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोपी के दुर्ग की ओर आने की सूचना दी गई थी. इसके बाद आरपीएफ ने कई ट्रेनों में उसकी तलाश शुरू की. RPF की टीम ने सादे कपड़ों में आम पैसेंजर का रूप लिया ताकि संदिग्ध को भनक न लग सके. फिर ज्ञानेश्वर एक्सप्रेस में उसे हिरासत में ले लिया. वर्तमान में आरोपी आरपीएफ की कस्टडी में है. मुंबई पुलिस जल्द ही दुर्ग पहुंचेगी और आरोपी से पूछताछ करेगी.

2. इस संदिग्ध को लेकर मुंबई पुलिस ने कहा है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये शख्स वही है जिसने सैफ अली खान के घर में चाकू से हमला किया था. अभी वह पूछताछ करेंगे और पूरी जांच के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे. वहीं सोशल मीडिया 31 साल के आकाश कनौजिया की फोटो भी वायरल हो गई है जहां ब्लैक जैकेट और जींस में संदिग्ध नजर आ रहा है.

Information about this suspect was received from Assistant Police Inspector Juhu Police Station, Mumbai Police that a suspect… https://t.co/AG0B92zqmq pic.twitter.com/AA9HEU4Iaj

Actor Saif Ali Khan attack case: Picture of the suspect Akash Kanojia detained from Durg, Chhattisgarh in connection with actor Saif Ali Khan attack case

3. एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने शनिवार को अभिनेता सैफ अली खान अटैक मामले में सांप्रदायिक रंग दिए जाने की निंदा. उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों को सांप्रदायिक रंग देने से बचा जाना चाहिए.

4. बॉलीवुड के करीब रहने वाले बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान ने कहा कि इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि बांद्रा में कानून-व्यवस्था एक बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है और अभिनेता पर हुआ हमला उसी का नतीजा है. उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के साथ ही ऐसा हुआ है. जब कोई किसी पर हमला करता है, तो कोई यह नहीं देखता है कि सामने वाला हिंदू है या मुसलमान. देश का हर नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए. इसके साथ कानून-व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए.

#WATCH | Bilaspur, Chhattisgarh: On one suspect detained in actor Saif Ali Khan attack case, IG RPF Munawar Khursheed says, "The Raipur division of RPF received information from the Mumbai police that a suspect involved in the attack on actor Saif Ali Khan is travelling by… pic.twitter.com/eghl7Ineio

