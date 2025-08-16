सिर्फ अमृता और करीना ही नहीं बल्कि इस हसीना को भी सैफ ने किया था डेट, तलाक के बाद दो साल तक चला था रिश्ता!
Saif Ali Khan: बॉलीवुड के नवाब और वर्सेटाइल एक्टर सैफ अली खान की पर्सनल लाइफ की स्टोरी किसी से छिपी नहीं है. मगर क्या आप जानते हैं कि अमृता सिंह से तलाक के बाद और करीना कपूर को डेट करने से पहले उनकी लाइफ में एक और हसीना ने एंट्री मारी थी?

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:44 PM IST
Saif Ali Khan Birthday: क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. सैफ अली खान ने साल 1993 में फिल्म 'परंपरा' से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. जिसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया था. सैफ अली खान का करियर जितना स्मूद रहा उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल रही है. 

सैफ अली खान ने कम उम्र में ही अपने से बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ शादी रचा ली थी जिससे पूरा बॉलीवुड शॉक्ड रह गया था. सैफ और अमृता के दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उनका तलाक हो गया था. अमृता सिंह के बाद लोगों के हिसाब से सैफ की लाइफ में करीना कपूर आई थीं मगर ऐसा नहीं था. करीना कपूर को डेट करने से पहले सैफ अली खान ने एक विदेशी हसीना को लगभग दो साल तक डेट किया था. 

 

अमृता सिंह से डाइवोर्स के बाद सैफ अली खान ने स्विस मॉडल रोजा कैटलानो को डेट किया था. रोजा बॉलीवुड फिल्म 'शौर्या' के एक आइटम नंबर में नजर आई थीं. मगर दो साल बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था उसके बारे में बात करते हुए रोजा कैटलानो ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैफ ने उनसे अपने तलाक और दो बच्चों की बात छुपाई थी और उन्हें पूरी सच्चाई इंडिया आकर पता लगी थी. 

रोजा से ब्रेकअप के बाद सैफ अली खान के जिंदगी में करीना कपूर ने एंट्री मारी थी. करीना और सैफ ने एक दूसरे को लगभग 5 साल तक डेट किया था जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी. करीना कपूर और सैफ अली खान के अब दो बच्चे हैं जिनका नाम तैमूर और जेह है.

