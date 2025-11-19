पटौदी रियासत के ‘नवाब’ की प्रॉपर्टी में हुआ इजाफा, मुंबई के पॉश एरिया में खरीदी करोड़ों की जमीन, पहले से ही बांद्रा में हैं 2 आलीशान घर

Saif Ali Khan Buy New Property: बॉलीवुड एक्टर और पटौदी रियासत के ‘नवाब’ सैफ अली खान इन दिनों लगातार अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के अंधेरी ईस्ट में करीब 30.75 करोड़ रुपये में दो कमर्शियल ऑफिस यूनिट्स खरीदे हैं. ये इलाका मुंबई के पॉश बिजनेस जोन में गिना जाता है, जहां बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस मौजूद हैं. सैफ की ये नई खरीद उनकी ग्रोथ और प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को और मजबूत करती है.

फिल्में हों या रियल एस्टेट सैफ हमेशा से स्मार्ट फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं और ये खरीद भी उसी का एक और उदाहरण है. एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों यूनिट्स अंधेरी ईस्ट की मशहूर ‘कनकिया वॉलस्ट्रीट’ बिल्डिंग में स्थित हैं. इनका टोटल एरिया 5,681 वर्ग फुट बताया जा रहा है. इतना ही नहीं, इस डील में सैफ को 6 कार पार्किंग स्पॉट भी मिले हैं, जो मुंबई जैसे शहर में बेहद कीमती माने जाते हैं. रिकॉर्ड्स के मुताबिक, ये प्रॉपर्टी अमेरिका की दवा कंपनी ‘एपिओर फार्मास्युटिकल’ ने बेची है.

मुंबई के पॉश एरिया में खरीदी करोड़ों की जमीन

सैफ की ये खरीद बिजनेस वर्ल्ड में उनकी बढ़ती दिलचस्पी को भी दिखाती है. इससे पहले भी सैफ अली खान एक शानदार विदेशी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं. इसी साल अप्रैल में उन्होंने कतर के सेंट रेजिस मार्सा अरबिया द्वीप द पर्ल में एक लग्जरी रेसिडेंस लिया था. बताया जाता है कि उन्हें ये घर वहां की सिक्योरिटी, अट्रैक्टिव लोकेशन और खूबसूरत व्यू की वजह से पसंद आया था. सैफ अक्सर अपनी फैमिली के साथ ऐसे शांत और खूबसूरत जगहों पर समय बिताना पसंद करते हैं. यही वजह है कि उनका इंटरनेशनल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भी धीरे-धीरे बड़ा होता जा रहा है.

सैफ अली खान की टोटल नेटवर्थ

अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैफ अली खान करीब 1200 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. मुंबई के बांद्रा में उनके दो आलीशान घर हैं, जिनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं उनका पैतृक घर ‘पटौदी पैलेस’ लगभग 800 करोड़ रुपये की वैल्यू रखता है. सैफ फिल्मों से भी अच्छी कमाई करते हैं और एक फिल्म के लिए 10 से 15 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं. रियल एस्टेट, फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से उनकी स्थिर इनकम बनी रहती है.

सैफ अली खान की टोटल प्रॉपर्टी

पटौदी पैलेस हरियाणा के गुरुग्राम में 10 एकड़ में फैला हुआ है और खान परिवार की विरासत का अहम हिस्सा है. इसके अलावा सैफ के पास मुंबई के बांद्रा वेस्ट में 6,500 वर्गफुट का एक लग्ज़री अपार्टमेंट है, जिसे उन्होंने 2012 में लगभग 23.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब इसकी मार्केट वैल्यू 40 करोड़ तक मानी जा रही है. बांद्रा के ‘फॉर्च्यून हाइट्स’ में भी उनके कई अपार्टमेंट बताए जाते हैं. हाल की अंधेरी ईस्ट वाली खरीद ने उनके प्रॉपर्टी कलेक्शन को और मजबूत कर दिया है.

सैफ अली खान का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ को पिछली बार ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म ‘ज्वेल थीफ’ में देखा गया था. इसमें उनके साथ जयदीप अहलावत, निकिता दत्त और कुणाल कपूर नजर आए थे. अब वे अपने अगले प्रोजेक्ट्स ‘डाइनिंग विद द कपूर्स’ और ‘हैवान’ में दिखाई देंगे. खास बात ये है कि वो लंबे समय बाद अक्षय कुमार के साथ फिर से काम कर रहे हैं. दोनों आखिरी बार 2008 में आई फिल्म ‘टशन’ में साथ दिखे थे. फैंस इस जोड़ी को फिर से पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.