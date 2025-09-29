‘लंगड़ा त्यागी’ का बड़े पर्दे पर होगा Spin-Off, क्या Saif Ali khan की कल्ट क्लासिक Omkara फिर से मचाएगी धमाल?

मल्टीस्टारर फिल्म ‘Omkara’ में सैफ अली खान के किरदार लंगड़ा त्यागी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. इसलिए अब इस कैरेक्टर को चाहने वालों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म ‘ओमकारा’ ने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था, इस आइकॉनिक फिल्म की दमदार कहानी और बेहतरीन कास्ट ने उस समय ऑडियंस के बीच गर्दा उड़ा दी थी. कल्ट क्लासिक ‘ओमकारा’ में अजय देवगन और करीना की केमिस्ट्री के अलावा एक और किरदार था जिसने सभी को चौंका दिया था और वो था सैफ अली खान का किरदार ‘लंगड़ा त्यागी’, जिसने फैंस का दिल जीत लिया था.
‘ओमकारा’
फिल्म ‘ओमकारा’ में सैफ अली खान के किरदार ‘लंगड़ा त्यागी’ को ऑडियंस से खूब प्यार मिला था इसलिए फिल्म के मेकर्स ने इस किरदार को फिर से जिंदा करने का प्लान किया है. मेकर्स ‘लंगड़ा त्यागी’ के किरदार का स्पिन-ऑफ बनाने वाले हैं, जिसके लिए जोरों-शोरों से तैयारी चल रही है. वहीं इस खबर को सुनते ही फैंस के दिमाग में ये सवाल उठने लगा है कि इस किरदार को क्या फिर से सैफ अली खान ही निभाएंगे या कोई और एक्टर?
‘लंगड़ा त्यागी’ स्पिन ऑफ
खबरों की मानें तो फिल्म ‘ओमकारा’ में लीड कैरेक्टर के बाद सबसे ज्यादा फैंस ने सैफ के किरदार ‘लंगड़ा त्यागी’ को पसंद किया है और हर कुछ महीनों बाद इस किरदार के स्पिन-ऑफ को लेकर पॉप कल्चर में जिक्र किया जाता है. सैफ के इस किरदार को 19 साल बाद भी इतना प्यार मिलते देख, फिल्म के मेकर्स ने इस किरदार के स्पिन-ऑफ की स्क्रिप्ट को तैयार करने की पूर तरह तैयारी कर ली है. वहीं स्पिन-ऑफ में ‘ओमकारा’ से कहानी शुरू होकर ‘लंगड़ा त्यागी’ की लाइफ पर ज्यादा फोकस करेगी. खबरों की मानें तो इस फिल्म की शूटिंग 2026 से शुरू हो सकती है.
फिल्म के अहम किरदार
डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की इस कल्ट क्लासिक फिल्म में अजय देवगन किरदार ‘ओमकारा’ को निभाते हुए नजर आए थे. वहीं इस फिल्म में सैफ अली खान (लंगड़ा त्यागी), करीना कपूर(डोली), कोंकणा सेन (इंदु), पंकज त्रिपाठी (किचलू) के किरदार में दिखाई दिए थे. फिल्म ‘ओमकारा’ में विवेक ओबेरॉय ,नसीरुद्दीन शाह और बिपाशा बसु ने भी चार-चांद लगा दिए थे.
