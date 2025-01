सैफ अली खान को अब तक नहीं आया होश? क्या कह रहे हैं लीलावती के डॉक्टर्स; बोले- 'घाव और गहरा होता तो...'

Saif Ali Khan Health Update: गुरुवार की सुबह बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में चोरी के दौरान छह बार चाकू से हमला किया गया. ये खबर पूरे देश में फैल गई और सैफ के फैंस, साथ ही अभिनेताओं और राजनेताओं ने इस पर अपना-अपना रिएक्शन दिया और सोशल मीडिया पर उनके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की. घटना के कुछ घंटे बाद, सैफ की पत्नी और एक्टर करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया.

उन्होंने सभी शुभचिंतकों और फैंस का धन्यवाद किया, जो उनकी चिंता और प्यार दिखा रहे थे. लेकिन करीना ने सभी से निवेदन किया कि वे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें. करीना ने कहा, 'आप सभी का समर्थन बहुत मायने रखता है, लेकिन लगातार ध्यान और जांच हमारी सुरक्षा के लिए खतरे की बात बन सकती है'. सैफ इस वक्त लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वो 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में है. उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सैफ अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

#WATCH | Mumbai | Morning visuals from the Bandra residence of actor Saif Ali Khan

Saif Ali Khan was admitted to and undergoing treatment at Lilavati Hospital after he was injured following an attack on him, yesterday pic.twitter.com/57QCalixB5

— ANI (@ANI) January 17, 2025