तलाक के सालों बाद भी क्यों होती है सैफ और अमृता की बात? नवाब खान ने खुद बताई असली वजह

Saif Amrita Relationship: बॉलीवुड के 'नवाब' यानी सैफ अली खान के जीवन से जुड़े कई दिलचस्प किस्से फैंस के बीच चर्चा में हैं. एक पुराने इंटरव्यू में सैफ अली खान अपनी पूर्व पत्नी अमृता सिंह के बारे में बात करते हुए काफी भावुक नजर आए थे. सैफ ने न सिर्फ अमृता सिंह के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया, बल्कि यह भी बताया कि आज भी संकट की घड़ी या अस्पताल में होने पर दोनों एक-दूसरे से बात जरूर करते हैं.
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और अमृता सिंह की लव स्टोरी और उनकी शादी एक समय पर इंडस्ट्री की सबसे चर्चित खबरों में से एक थी. सैफ अली खान जब महज 21 साल के थे और उन्होंने बॉलीवुड में अपने कदम भी ठीक से नहीं जमाए थे, तब उन्होंने 1991 में अपने से बड़ी उम्र की अभिनेत्री अमृता सिंह से शादी कर ली थी. भले ही बाद में दोनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन सैफ आज भी अपनी जिंदगी में अमृता के योगदान को नहीं भूलते हैं.
काजोल और ट्विंकल के शो में हुआ बड़ा खुलासा
शो 'टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल' में बातचीत के दौरान सैफ अली खान ने अमृता सिंह के साथ अपने पुराने दिनों को याद किया. सैफ ने इस चैट शो में बताया कि बहुत कम उम्र में शादी करने के बाद चीजें आसान नहीं थीं. उन्होंने कहा कि शादी भले ही नहीं चल पाई, लेकिन अमृता ने उनके करियर को सही दिशा देने में बहुत बड़ी मदद की थी.
"अमृता का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल था"
सैफ अली खान ने शो में दिल की बात रखते हुए कहा कि उन्होंने 21 साल की उम्र में शादी की थी और उस वक्त वे काफी छोटे थे. उन्होंने माना कि भले ही उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और उनके दो बेहद प्यारे बच्चे (सारा और इब्राहिम) हैं, लेकिन अमृता का उनकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा. सैफ के मुताबिक, अमृता सिंह ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री को समझने और जिंदगी की बारीकियों को जानने में काफी मदद की थी.
काजोल ने कहा- 'उसने तुम्हें अच्छे से सुधारा'
बातचीत के दौरान जब सैफ अमृता की तारीफ कर रहे थे, तभी एक्ट्रेस काजोल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अमृता ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला-पोसा है. इस पर सैफ अली खान ने भी सहमति जताई और हंसते हुए कहा कि वे दिन उनके सीखने के दिन थे. सैफ ने अमृता सिंह की तारीफ करते हुए उन्हें एक बेहतरीन मां भी बताया.
अस्पताल के बेड से होता है संपर्क!
जब सैफ से पूछा गया कि आज उनका अमृता के साथ कैसा रिश्ता है, तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प राज खोला. सैफ ने बताया कि वे और अमृता आज भी एक-दूसरे से संपर्क में रहते हैं. सैफ ने हंसते हुए कहा कि जब भी वे अस्पताल के बेड पर होते हैं या उनकी तबीयत खराब होती है, तब उनकी अमृता से बातचीत जरूर होती है. सैफ ने मजाकिया लहजे में यह भी जोड़ा कि ऐसा उनके साथ अक्सर होता रहता है, इसलिए दोनों के बीच बातचीत बनी रहती है.
बच्चों के जरिए आज भी जुड़ा है रिश्ता
आपको बता दें कि सैफ अली खान और अमृता सिंह के दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. दोनों ही बच्चे अपने माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं. अमृता से अलग होने के कई सालों बाद सैफ ने करीना कपूर से शादी की, जिनसे उनके दो बेटे तैमूर और जहांगीर (जेह) हैं. इसके बावजूद सैफ के मन में अपनी पहली पत्नी के लिए आज भी सम्मान बरकरार है. यह पूरी जानकारी चैट शो 'Too Much with Kajol & Twinkle' में सैफ अली खान द्वारा दिए गए इंटरव्यू पर आधारित है.