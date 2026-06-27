'क्या आप मरने वाले हो', जब सैफ अली खान से हमले वाली रात तैमूर ने पूछा था सवाल; एक्टर ने सुनाया अटैक का पूरा किस्सा

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के मुंबई स्थित घर पर एक अज्ञात शख्स ने हमला कर दिया था. हमलावर के पास चाकू था और वो खिड़की से बच्चों के कमरे में घुस आया था. इस दौरान सैफ अली खान ने बीच बचाव किया और वो भी हमले में बुरी तरह घायल हो गए.
उन्होंने उस रात खुद पर हुए जानलेवा हमले को लेकर पहली बार खुलकर बात की है. 16 जनवरी 2025 को मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर में चोरी की नीयत से घुसे एक शख्स ने उन पर चाकू से कई बार हमला कर दिया था. इस हमले में सैफ को छह गंभीर चोटें आई थीं, जिनमें एक चोट उनकी रीढ़ की हड्डी के बेहद करीब लगी थी.
सैफ ने कहा, 'हम सबने इस घटना को अलग-अलग तरह से महसूस किया. यह बहुत अजीब और डरावनी बात थी. चोर बाथरूम की खिड़की से अंदर घुसा. हम बिस्तर पर लेटे थे, तभी नैनी ने आकर बताया कि जेह के कमरे में कोई है, जिसके हाथ में चाकू है और वह पैसे मांग रहा है. मैं बच्चे के कमरे में गया तो देखा कि उसने बच्चे को पकड़ रखा था. उसने बच्चे और मेड, दोनों को थोड़ा-सा घायल कर दिया था.'
सैफ ने आगे कहा- 'शायद अगर मैंने लाइट जला दी होती और उससे पूछा होता कि 'क्या तुम्हें पता है तुम कहां हो और क्या कर रहे हो?', तो शायद बातचीत से मामला सुलझ सकता था. लेकिन न जाने क्या हुआ, मैं उस पर झपट पड़ा और हमारी हाथापाई होने लगी. वह चाकू लेकर बेकाबू हो गया था. हर तरफ कटने के निशान और खून फैल गया था. तभी मेरी मेड अंदर आई और उसने उसे धक्का देकर कमरे के दूसरी तरफ फेंक दिया.'
सैफ ने उस दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहना था और इतना खूब बह रहा था कि उन्हें लगा वो मर जाएंगे. उन्होंने कहा, "मैंने सफेद कुर्ता-पायजामा पहना था जो खून से लथपथ हो गया था. एक समय तो मैं जमीन पर पड़ा था और मुझे लगा कि शायद मैं मर जाऊंगा. उस वक़्त मैं सच में तैमूर के साथ रहना चाहता था. मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ अस्पताल चलेगा, तो उसने मुझसे पूछा, 'क्या आप मरने वाले हैं?'
उन्होंने कहा, 'मैंने कहा नहीं और हम दोनों साथ में अस्पताल गए. मैं उस आदमी को माफ भी करना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी और वह झगड़ा नहीं करना चाहता था. मैं उसे खुशी-खुशी माफ कर देता, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसे भूल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है. यह अमीर और गरीब के बीच के फर्क का मामला है और इसी असमानता की वजह से ऐसा हुआ है.'