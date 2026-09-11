किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए... सैफ अली खान को फिर याद आया वो खौफनाक Knife Attack, अपनी इस गलती का किया जिक्र

मुंबई की उस रात को एक साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन सैफ अली खान के लिए 16 जनवरी, 2025 की सुबह महज बीती हुई एक घटना नहीं है. वो रात, जब एक घुसपैठिया उनके घर में दाखिल हुआ और उन पर चाकू से हमला किया, उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले गई, जहां सिक्योरिटी, स्पेशल राइट्स, भेद-भाव और जिंदगी की कीमत को लेकर उनकी सोच बदल गई. अब इस घटना के लंबे समय बाद एक्टर ने पहली बार खुलकर बात की है. उस हमले ने उनके भीतर क्या बदला और किस तरह मौत को बेहद करीब से महसूस करने के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया अलग हो गया.