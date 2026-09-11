किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए... सैफ अली खान को फिर याद आया वो खौफनाक Knife Attack, अपनी इस गलती का किया जिक्र

मुंबई की उस रात को एक साल से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन सैफ अली खान के लिए 16 जनवरी, 2025 की सुबह महज बीती हुई एक घटना नहीं है. वो रात, जब एक घुसपैठिया उनके घर में दाखिल हुआ और उन पर चाकू से हमला किया, उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले गई, जहां सिक्योरिटी, स्पेशल राइट्स, भेद-भाव और जिंदगी की कीमत को लेकर उनकी सोच बदल गई. अब इस घटना के लंबे समय बाद एक्टर ने पहली बार खुलकर बात की है. उस हमले ने उनके भीतर क्या बदला और किस तरह मौत को बेहद करीब से महसूस करने के बाद जिंदगी को देखने का नजरिया अलग हो गया.
सैफ ने बताया कि वो पहले घर के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखने के विचार के कंफर्टेबल नहीं थे. उन्हें खुला माहौल पसंद था और सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा चौंकन्ना रहने की उनकी आदत नहीं थी. लेकिन हमले के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी में कुछ सावधानियां ऐसी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.
एक इंटरव्यू के दौरान सैफ अली खान ने इस हमले के बारे में खुलकर बात की और कहा, 'मैं सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं था और मुझे आजादी काफी पसंद थी. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दुनिया में बहुत से लोग अमीर और गरीब हैं और आपको किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए. इसलिए आपको दरवाजे बंद रखने होंगे, कीमती सामान सेफ रखना होगा और ये समझना होगा कि आप कितने लकी हैं और ज्यादातर लोग कितने अनलकी हैं.'उनकी इस बात में सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी की चिंता नहीं, बल्कि सोसायटी में अलग-अलग लोगों को लेकर एक गहरी समझ भी नजर आती है.
सैफ ने इस घटना को सिर्फ अपने साथ हुई एक खौफनाक वारदात के तौर पर नहीं देखा. उनके लिए ये घटना समाज में मौजूद उस बड़ी खाई पर सोचने का कारण भी बनी, जहां एक तरफ सुविधाओं से संपन्न लोग हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हैं. एक्टर ने कहा, 'असली बात तो यही है, आप समझ सकते हैं कि ये घटना इनइक्वालिटी के कारण क्यों हुई.' ये विचार उस घटना को एक अलग तरह से देखने की कोशिश करता है. एक पर्सनल ट्रैजेडी के बीच सैफ ने अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारणों पर भी विचार किया.
आमतौर पर माना जाता है कि समय किसी भी बुरे एक्सपीरियंस के जख्म को धीरे-धीरे भर देता है. लेकिन सैफ का एक्सपीरियंस इससे कुछ अलग रहा है. उन्होंने बताया कि घटना को भूलने के बजाय उसके कुछ पहलू समय के साथ और ज्यादा साफ होते गए, खतरा कितना बड़ा था, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ और वो घटना कितनी खौफनाक थी.
एक्टर ने कहा कि दो बातें हैं. एक तो ये कि ऐसा हुआ और दूसरी इससे इमोशनली रूप से निपटना, जो मुझे बहुत भाग्यशाली महसूस कराता है.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे याद है एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगा था कि बस अब यही सब कुछ है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि मैंने सोचा था कि ये एक कमाल जीवन रहा है.'
हमले के दौरान सैफ ने जिस मानसिक स्थिति का एक्सपीरियंस किया, वो शायद इस पूरी घटना का नॉर्मल हिस्सा नहीं है. जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला बेहद कम रह जाता है, तब इंसान के भीतर कई ऐसी भावनाएं जन्म ले सकती हैं, जिन्हें नॉर्मल सिचुएशन में समझना मुश्किल होता है. सैफ ने भी बताया कि उस वक्त एड्रेनालाईन के असर और मौत की आशंका के बीच उन्हें अपने जीवन को लेकर एक अजीब-सी संतुष्टि महसूस हुई.
#WATCH | Actor #SaifAliKhan reached his residence after he was discharged from Lilavati Hospital in Mumbai. Saif Ali Khan was admitted there after being stabbed by an intruder at his residence, in the early morning of January 16. https://t.co/QKIfGH1xqq
— ANI (@ANI) January 21, 2025
16 जनवरी, 2025 की सुबह सैफ के मुंबई स्थित घर में एक घुसपैठिया चोरी की कोशिश में दाखिल हुआ था. इस दौरान एक्टर पर कई बार चाकू से हमला किया गया. उन्हें रीढ़ की हड्डी, गर्दन और हाथ में गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी एमरजेंसी सर्जरी की गई. कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली.
आज जब वो उस घटना को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उनके शब्दों में डर से ज्यादा जिंदगी के लिए एक नया एहसास दिखाई देता है. एक ऐसा एहसास, जिसने उन्हें न सिर्फ अपने दरवाजे और कीमती सामान सेफ रखने के लिए सतर्क किया, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर किया कि इंसान के पास जो कुछ है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है.