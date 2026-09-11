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किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए... सैफ अली खान को फिर याद आया वो खौफनाक Knife Attack, अपनी इस गलती का किया जिक्र

Saif Ali Khan On Knife Attack: 16 जनवरी, 2025 की सुबह 'हैवान' एक्टर सैफ अली खान के साथ एक खौफनाक घटना हुई. एक घुसपैठिया उनके घर में घुस आया और उन पर चाकू से हमला कर दिया.इस घटना ने सैफ और उनके परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था. सैफ ने फिर से इस हमले को याद कर अपनी ओर से हुईं खामियों के बारे में जिक्र किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 11, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:41 AM IST
किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए... सैफ अली खान को फिर याद आया वो खौफनाक Knife Attack, अपनी इस गलती का किया जिक्र

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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