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20 साल बाद छलका सैफ अली खान का दर्द! 'ओमकारा' में बॉडी दिखाने से किया था इनकार, अब हो रहा पछतावा

Saif Ali Khan On Omkara : 20 साल पहले कल्ट क्लासिक फिल्म 'ओमकारा' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी का आइकॉनिक किरदार निभाया था, जिसको लेकर अब उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. आइए बताते हैं कि आखिर कौन सा सीन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था और अब क्यों वो पछतावा रहे हैं?.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:37 PM IST
20 साल बाद छलका सैफ अली खान का दर्द! 'ओमकारा' में बॉडी दिखाने से किया था इनकार, अब हो रहा पछतावा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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