20 साल बाद छलका सैफ अली खान का दर्द! 'ओमकारा' में बॉडी दिखाने से किया था इनकार, अब हो रहा पछतावा

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसको लेकर आज 20 साल वो पछतावा महसूस कर रहे हैं. दरअसल साल 2006 में उनकी फिल्म ‘ओमकारा’ रिलीज हुई थी, जिसमें वो लंगड़ा त्यागी के किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका नेगेटिव किरदार इतना दमदार था कि आज भी लोग उसे सैफ के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिनते हैं. लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया है. सैफ ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बोल्ड सीन करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसे करने से मना कर दिया था.