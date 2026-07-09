20 साल बाद छलका सैफ अली खान का दर्द! 'ओमकारा' में बॉडी दिखाने से किया था इनकार, अब हो रहा पछतावा

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसको लेकर आज 20 साल वो पछतावा महसूस कर रहे हैं. दरअसल साल 2006 में उनकी फिल्म ‘ओमकारा’ रिलीज हुई थी, जिसमें वो लंगड़ा त्यागी के किरदार में नजर आए थे. इस फिल्म में उनका नेगेटिव किरदार इतना दमदार था कि आज भी लोग उसे सैफ के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिनते हैं. लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सामने आया है, जिसने फैंस को भी हैरान कर दिया है. सैफ ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक बोल्ड सीन करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसे करने से मना कर दिया था.
करीब 20 साल बाद सैफ को लगता है कि शायद उस समय लिया गया फैसला अलग होता तो वो सीन और भी खास बन सकता था. हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने ‘ओमकारा’ की शूटिंग से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि फिल्म के एक अहम सीन को लेकर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने उनसे एक अलग तरह का आइडिया शेयर किया था.
इस इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सैफ ने बताया कि 'विशाल ने मुझसे पूछा था कि क्या वो इस सीन को बिना कपड़ों के शूट करने के लिए तैयार होंगे?' सैफ को ये आइडिया पसंद आया था, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे सीन और खास हो जाएगा. लेकिन उस समय सेट पर कई लोग मौजूद थे और इसी वजह से वो थोड़ा झिझक गए. उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि अगर विशाल भारद्वाज भी बिना कपड़ों के डायरेक्ट करेंगे, तो वो भी ये सीन कर लेंगे. इसके बाद ये बात वहीं खत्म हो गई और सीन को दूसरे तरीके से शूट किया गया.
सैफ ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि आज जब वो उस पल को याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उन्हें वो सीन कर लेना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अगर उस सीन को सही तरीके से फिल्माया जाता, जैसे पीछे से सिल्हूट शॉट लिया जाता, तो उसका असर काफी अलग हो सकता था. सैफ ने कहा कि उस समय शायद वो थोड़ा झिझक गए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि एक एक्टर के रूप में ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से डरना नहीं चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज उनके सामने ऐसा कोई मौका आता है और सीन कहानी की मांग करता है तो वो इसे करने में हिचकिचाएंगे नहीं.
सैफ ने फिल्म के उस पॉपुलर सीन के बारे में भी खुलासा किया, जो शूटिंग से पहले पूरी तरह बदल दिया गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में इस सीन में एक लंबा डायलॉग रखा गया था. लेकिन शूटिंग से ठीक पहले विशाल भारद्वाज ने पूरा प्लान बदल दिया. उन्होंने सैफ को एक भारी हथौड़ा दिया और उन्हें आईने के सामने उसे तोड़ने के लिए कहा. इसके बाद हथौड़े से हाथ पर लगी चोट और खून को चेहरे पर लगाने वाला सीन फिल्माया गया. सैफ ने बताया कि बिना ज्यादा कुछ बोले सिर्फ चेहरे से गुस्सा, दर्द और बदले की भावना दिखाना उस किरदार को और मजबूत बना देता है.
‘ओमकारा’ में लंगड़ा त्यागी के किरदार को लेकर पहले आमिर खान का नाम सामने आया था. इस बारे में बात करते हुए सैफ ने बताया कि विशाल भारद्वाज ने उन्हें कहा था कि आमिर इस किरदार में कुछ बदलाव चाहते थे. हालांकि, विशाल अपनी कहानी और किरदार में कोई ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते थे. इसके बाद, ये रोल सैफ अली खान को मिला और उन्होंने इसे अपने एक्टिंग से पूरी तरह बदल दिया. लंगड़ा त्यागी का किरदार सैफ के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और लोगों ने पहली बार उन्हें एक गंभीर कलाकार के रूप में देखा.
आज इतने सालों बाद भी ‘ओमकारा’ और लंगड़ा त्यागी का किरदार लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है. सैफ अली खान ने उस समय जिस सीन को लेकर मना किया था, आज उन्हें लगता है कि शायद वो उनके करियर का एक अलग एक्सपीरियंस बन सकता था. ‘ओमकारा’ उनके करियर की उन फिल्मों में शामिल है, जिसने साबित किया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि गंभीर किरदारों को भी शानदार तरीके से निभा सकते हैं.