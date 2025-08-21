‘मैं करीना के साथ…’ ,आखिर क्यों नंनद सोहा अली खान ने भाभी को लेकर कही ये बात?

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने साल 2015 में एक्टर कुणाल खेमू के साथ शादी कर ली थी. शादी के बाद सोहा फिल्मों में कम ही नजर आईं और अपनी बेटी की परवरिश और अपनी फिटनेस का ध्यान रखती रहीं. लेकिन हाल ही में सोहा अली खान ने एक रील को शेयर करते हुए अपने पॉडकास्ट चैनल की घोषणा की है. सोहा ने इस पॉडकास्ट का नाम 'ऑल अबाउट हर' रखा है जिसमें वो वूमेन की हेल्थ और प्रॉब्लम के बारे में बात करती हुईं नजर आएंगी.

सोहा ने पॉडकास्ट की घोषणा करते हुए बताया कि साल 2023 में वो 45 साल की हो गई थीं. जिसके बाद उनके मन में कई सवाल उठने लगे थे जैसे क्या आप अपनी बोन डेंसिटी को बेहतर बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं? क्या आप समय-समय पर अपने प्रोजेस्टेरोन लेवल की जांच करते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं ? जिसके बारे में उन्होंने अपने दोस्तों से कॉल पर बात की. उस समय उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न 'मैं इन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लूं?' यहीं से एक्ट्रेस को पॉडकास्ट का आइडिया आया.

वहीं शो में करीना कपूर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'मैंने पूरे एपिसोड को इस तरह से बनाने की कोशिश की है जिसमें मैं करीना के साथ अपने कनेक्शन का ज्यादा फायदा न उठा पाऊं.' सोहा ने आगे कहा, 'जब आप करीना जैसी बड़ी स्टार हों और आपकी लाइफ में सब सही से चल रहा हो तो लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं कोई प्रोडक्ट नहीं और इसके लिए सेंसिटिव होना चाहिए.'

सोहा के इस पॉडकास्ट का प्रीमियर अगस्त 22 को होगा जिसमें कई बड़ी सेलेब्रिटी जैसे करीना कपूर खान, हिना खान, स्मृति ईरानी, पत्रलेखा और सनी लियॉन नजर आएंगी. सोहा ने कहा कि, 'मैं चाहती हूं कि लोग इस शो से इंस्पिरेशन लें इसलिए वो शो में एक्सपर्ट और ऐसे लोगों को बुलाना चाहती हैं जो रोल मॉडल बन सकें.' वहीं सोहा अली खान के पति और एक्टर कुणाल खेमू ने भी हाल ही में अपने सिंगिंग पॉडकास्ट की अनाउंसमेंट की थी.