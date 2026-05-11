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Hindi Newsबॉलीवुड4 बजे घर में घुसे बदमाश… 47 साल की शाही एक्ट्रेस के साथ हुई लूट, भावुक होकर बोलीं- ‘मैं कोने में खड़ी होकर रो रही थी’

4 बजे घर में घुसे बदमाश… 47 साल की शाही एक्ट्रेस के साथ हुई लूट, भावुक होकर बोलीं- ‘मैं कोने में खड़ी होकर रो रही थी’

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में एक पुराने लेकिन बेहद डरावने अनुभव को याद करते हुए अपने घर में हुई चोरी की कोशिश का खुलासा किया है. ये घटना उनके भाई और एक्टर सैफ अली खान के घर पर हुए हादसे से पहले हुई थी.  

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 11, 2026, 06:32 PM IST
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4 बजे घर में घुसे बदमाश… 47 साल की शाही एक्ट्रेस के साथ हुई लूट, भावुक होकर बोलीं- ‘मैं कोने में खड़ी होकर रो रही थी’

साल 2025 में सैफ अली खान और करीना कपूर खान के घर हुई चोरी के दौरान एक्टर पर चाकू से हमला हुआ था. इस घटना ने पूरे देश के लोगों को हैरान कर दिया था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैफ के घर हुए इस हादसे से पहले उनकी बहन सोहा अली खान भी ऐसी घटना का शिकार हो चुकीं हैं. ये घटना उस समय की है जब वो और कुणाल खेमू एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. सोहा के मुताबिक, ये अनुभव आज भी उन्हें अंदर तक हिला देता है क्योंकि ये उनके निजी जीवन की सबसे डरावनी रातों में से एक थी.

सैफ अली खान के परिवार के मुंबई स्थित घरों में भी पहले चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे परिवार को सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहना पड़ा था. इसी वजह से इस घटना को सिर्फ एक अलग मामला नहीं बल्कि एक बड़ी चिंता के रूप में देखा गया था.

सुबह 4 बजे लूट की हुई थी कोशिश
सोहा अली खान ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये घटना साल 2011 में हुई थी. उस समय वो पहली मंजिल वाले अपने मुंबई फ्लैट में रहती थीं और रात के करीब 4 बजे उनके घर में एक चोर घुसने की कोशिश कर रहा था. अचानक हुई इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से दहशत में डाल दिया था. सोहा ने भावुक होकर बताया कि वो डर के मारे एक कोने में खड़ी होकर रो रही थीं और समझ नहीं पा रही थीं कि उस समय वो क्या करें. 

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कुणाल ने चोर को दबोचा लिया
सोहा ने बताया कि उस समय कुणाल खेमू भी उसी घर में मौजूद थे और स्थिति को संभालने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. सोह ने बताया कि कुणाल ने तुरंत रिएक्ट करते हुए चोर को दबोच लिया और उसे काबू में किया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. उनकी इस सूझबूझ और हिम्मत की वजह से स्थिति और गंभीर होने से बच गई. सोहा ने बताया कि उस समय उनके लिए सबसे बड़ी राहत यही थी कि वो अकेली नहीं थीं. 

आज भी सदमे में हैं सोहा
सोहा ने बताया कि इस तरह की घटनाएं सुबह-सुबह होती हैं क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं. उन्होंने याद किया कि उनका घर सड़क के किनारे पर था और आसानी से पहुंचा जा सकता था. एक्ट्रेस ने इस हादसे को याद करते हुए बताया कि समय के साथ उन्होंने इस घटना से काफी कुछ सीखा और अब वो अपने घर की सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहती हैं. 

उन्होंने कहा कि ऐसे अनुभव किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद डरावने होते हैं, खासकर जब यह अचानक और रात के समय घटित हों. आज भले ही वो उस घर में नहीं रहतीं, लेकिन उस रात की यादें आज भी उनके मन में ताजा हैं.

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