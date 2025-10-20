अपनी डेब्यू फिल्म डायरेक्टर पर ही साधा निशाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान बोले- ‘वो पहली बार फिल्म बनाने वाले…’

फिल्म ‘नादानियां’ और ‘सरजमीन’ जैसी फिल्मों से डेब्यू करने के बाद, इब्राहिम अली खान अब दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा डायरेक्ट की जा रही ‘दिलेर’ की तैयारी कर रहे हैं. वहीं इब्रहिम अली की पिछली दोनों फिल्में हाल ही में पिछली ओटीटी पर रिलीज हुई थीं. लेकिन सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम की फिल्म दिलेर उनकी पहली थिएटर रिलीज होगी. वहीं इस फिल्म का निर्देशन ‘जन्नत’ के डायरेक्टर कुणाल देशमुख कर रहे हैं. हालांकि इब्राहिम की पिछली फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्हें ‘दिलेर’ को लेकर काफी भरोसा है. वहीं एक्टर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि निर्देशक कुणाल देशमुख उन्हें अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं क्योंकि वह एक बहुत ही अनुभवी फिल्म डायरेक्टर हैं.

इब्राहिम ने पुराने डायरेक्टर पर साधा निशाना

इब्राहिम अली खान ने इससे पहले पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्देशक शौना गौतम जिनके साथ उन्होंने फिल्म नादानियां और कायोज़ ईरानी के साथ सरजमीन में साथ में काम किया था.वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए, इब्राहिम अली खान ने कहा कि कुणाल देशमुख एक कमाल के निर्देशक हैं और वह उन्हें पर्दे पर बखूबी पेश कर सकते हैं. एक्टर ने कहा, ‘इस बार मैंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है. कुणाल देशमुख सर वाकई एक अनुभवी निर्देशक हैं. वह बहुत अच्छे हैं और मुझे बखूबी पेश कर सकते हैं. मैं अपने पिछले डायरेक्टर पर निशाना नहीं साध रहा, लेकिन सच तो यह है कि वे भी पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं. आपको इस बारे में सोचना होगा. ‘उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस फिल्म को लेकर 'अच्छी’ फीलिंग आ रही है.

अपनी एक्टिंग पर जताया भरोसा

इब्राहिम ने आगे बात करते हुए कहा, ‘हम अभी बैकफुट पर हैं, लेकिन मुझे एक्ट करना आता है यह कहना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों में यह होता है और कुछ में नहीं. केडी ने मुझे वाकई रास्ता दिखाया है. अगर मैं किसी चीज में कंर्फटेबल नहीं होता, तो वह कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेते हैं. उनके पास हमेशा कोई न कोई जवाब होता है.’

फैंस से की रिक्वेस्ट

इब्राहिम खान ने लगातार ट्रोलिंग पर फैंस से उन पर भरोसा रखने और खुद को साबित करने का एक और मौका देने की रिक्वेस्ट की है. ​​इब्राहिम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ‘मुझे एक और मौका दो, यार. चलो, कोशिश करते हैं.’