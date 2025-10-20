Advertisement
trendingNow12968585
Hindi Newsबॉलीवुड

अपनी डेब्यू फिल्म डायरेक्टर पर ही साधा निशाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान बोले- ‘वो पहली बार फिल्म बनाने वाले…’

सैफ अली खान के बेटे और एक्टर इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद अब वो अगली फिल्म में नजर जल्द ही नजर आने वाले हैं जो कि निर्देशक कुणाल देशमुख बना रहे हैं, जिस पर एक्टर ने अपनी टिप्पणी दी है.आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 20, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अपनी डेब्यू फिल्म डायरेक्टर पर ही साधा निशाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान बोले- ‘वो पहली बार फिल्म बनाने वाले…’

फिल्म ‘नादानियां’ और ‘सरजमीन’ जैसी फिल्मों से डेब्यू करने के बाद, इब्राहिम अली खान अब दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स द्वारा डायरेक्ट की जा रही ‘दिलेर’ की तैयारी कर रहे हैं. वहीं इब्रहिम अली की पिछली दोनों फिल्में हाल ही में  पिछली ओटीटी पर रिलीज हुई थीं. लेकिन सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम की फिल्म दिलेर उनकी पहली थिएटर रिलीज होगी. वहीं इस फिल्म का निर्देशन ‘जन्नत’ के डायरेक्टर कुणाल देशमुख कर रहे हैं. हालांकि इब्राहिम की पिछली फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्हें  ‘दिलेर’ को लेकर काफी भरोसा है. वहीं एक्टर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि निर्देशक कुणाल देशमुख उन्हें अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं क्योंकि वह एक बहुत ही अनुभवी फिल्म डायरेक्टर हैं.

 

इब्राहिम ने पुराने डायरेक्टर पर साधा निशाना
इब्राहिम अली खान ने इससे पहले पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्देशक शौना गौतम जिनके साथ उन्होंने फिल्म नादानियां और कायोज़ ईरानी के साथ सरजमीन में साथ में काम किया था.वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए, इब्राहिम अली खान ने कहा कि कुणाल देशमुख एक कमाल के निर्देशक हैं और वह उन्हें पर्दे पर बखूबी पेश कर सकते हैं. एक्टर ने कहा, ‘इस बार मैंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है. कुणाल देशमुख सर वाकई एक अनुभवी निर्देशक हैं. वह बहुत अच्छे हैं और मुझे बखूबी पेश कर सकते हैं. मैं अपने पिछले डायरेक्टर पर निशाना नहीं साध रहा, लेकिन सच तो यह है कि वे भी पहली बार फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं. आपको इस बारे में सोचना होगा. ‘उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस फिल्म को लेकर 'अच्छी’ फीलिंग आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

अपनी एक्टिंग पर जताया भरोसा
इब्राहिम ने आगे बात करते हुए कहा, ‘हम अभी बैकफुट पर हैं, लेकिन मुझे एक्ट करना आता है यह कहना थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों में यह होता है और कुछ में नहीं. केडी ने मुझे वाकई रास्ता दिखाया है. अगर मैं किसी चीज में कंर्फटेबल नहीं होता, तो वह कोई न कोई उपाय जरूर निकाल लेते हैं. उनके पास हमेशा कोई न कोई जवाब होता है.’

 

फैंस से की रिक्वेस्ट
इब्राहिम खान ने लगातार ट्रोलिंग पर फैंस से उन पर भरोसा रखने और खुद को साबित करने का एक और मौका देने की रिक्वेस्ट की है. ​​इब्राहिम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ‘मुझे एक और मौका दो, यार. चलो, कोशिश करते हैं.’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Saif Ali KhanIbrahim Ali Khanfilm diler

Trending news

Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
diwali 2025
Diwali 2025 LIVE UPDATES: दीपावली के लिए कब है पूजा का मूहुर्त, इस बार क्यों खास है दीपों का यह त्योहार?
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
cracker
दिवाली से पहले यहां पटाखों के पार्सल में धमाका, 1 शख्स ने दम तोड़ा, 5 घायल
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवली से पहले ग्रैप-2
AQI delhi
AQI: दिल्ली में एयर क्वालिटी 'बेहद खराब' कैटेगरी में शामिल, दिवली से पहले ग्रैप-2
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप,
Raj Thackeray
राज ठाकरे का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, "महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स किए शामिल"
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप,
West Bengal
बंगाल में बीएलओ ने टीएमसी पर लगाया धमकाने का आरोप, "डर के साये में जी रहे हैं हम"
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
Flood
इन 2 बड़े बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपये मंजूर, क्रेंद सरकार का फैसला
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
Indresh Kumar
कांग्रेस ने विभाजन कराया, फिर भी नहीं सीखा सबक... कर्नाटक विवाद पर भड़के इंद्रेश
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
Assam Rifles
असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को बचाया, कब हुए थे अगवा?
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना