मूवी डेट के बाद कैमरों से बचते दिखे इब्राहिम खान, पैपराजी से बचाने के लिए गर्लफ्रेंड पलक को दिया धक्का; VIDEO पर टिकी फैंस की नजरें

Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari Viral Video: टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस का इब्राहिम के साथ एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें पलक को कैमरे से बचाने के लिए इब्राहिम उन्हें धक्का देते हैं, लेकिन तब तक पीछे की ओर से भी पैपराजी वहां पहुंच जाते हैं.
Trending Photos
Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari Viral Video: बॉलीवुड गलियारों में काफी समय से चर्चा हो रही है कि टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी और सैफ अली खान के लाडले इब्राहिम अली खान एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को अक्सर एक साथ वक्त बिताते हुए भी देखा गया है. इसी बीच कपल का एक नया वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दोनों मुंबई में एक साथ 'मूवी डेट' का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पैपराजी की एंट्री हुई, दोनों के रिएक्शन ने फैंस को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई.
दरअसल, वायरल वीडियो मुंबई के जुहू स्थित पीवीआर का बताया जा रहा है, जहां इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी एक साथ फिल्म देखने पहुंचे थे. जैसे ही दोनों थिएटर से बाहर निकलने लगे, तो वहां पहले से मौजूद पैपराजी ने उन्हें अपने कैमरों में कैद करना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मीडिया और कैमरों को सामने पाकर इब्राहिम अली खान थोड़े असहज हो गए और उन्होंने तुरंत पलक तिवारी को पैप्स के सामने आने से रोक दिया, ताकि वह कैमरों की नजर से बच सकें.
कैमरों की भीड़ देखकर इब्राहिम थोड़ा असहज हो गए और पलक तिवारी भी मास्क में थीं. वह भी अपना चेहरा छिपाती नजर आईं. पैपराजी से बचने के लिए पलक जल्दी से बेसमेंट की तरफ चली गईं. दोनों का यह अंदाज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और खूब चर्चा बटोर रहा है.
सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को कई बार एक साथ देखा जा चुका है. हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है और कहा जा रहा है कि वे एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. उनकी मुलाकात हो या फिर किसी इवेंट में मौजूदगी, दोनों के साथ बिताए पल अक्सर खबरों में रहते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.