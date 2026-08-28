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सैफ अली खान स्टैबिंग केस में नया मोड़, आरोपी ने कोर्ट में गुनाह कबूल करने की जताई इच्छा; अगली सुनवाई पर टिकी नजर

Saif Ali Khan Stabbing Case: एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरिफुल इस्लाम ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जाहिर की है. जानें क्या है यह पूरा मामला और आरोपी ने कोर्ट से क्या गुहार लगाई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:04 PM IST
सैफ अली खान स्टैबिंग केस में नया मोड़, आरोपी ने कोर्ट में गुनाह कबूल करने की जताई इच्छा; अगली सुनवाई पर टिकी नजर
Image Credit: सैफ अली खान पर जानलेवा हमला में आया बड़ा मोड़

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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