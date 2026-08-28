सैफ अली खान स्टैबिंग केस में नया मोड़, आरोपी ने कोर्ट में गुनाह कबूल करने की जताई इच्छा; अगली सुनवाई पर टिकी नजर

Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जनवरी 2025 में हुए चाकू से हमले के मामले में लगभग डेढ़ साल बाद एक बहुत बड़ा मोड़ आया है. उनके मुंबई के बांद्रा स्थित घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले बांग्लादेशी आरोपी मोहम्मद शरिफुल इस्लाम ने शुक्रवार को कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई है.
आरोपी के वकील विपुल दुशिंग के अनुसार, शरिफुल ने अदालत में एक औपचारिक अर्जी दाखिल कर अपना अपराध स्वीकार किया है और आरोपी ने अपनी अर्जी में अदालत से सजा के दौरान थोड़ी नरमी बरतने की गुहार लगाई है. वारदात के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया यह आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है.
आरोपी मोहम्मद शरिफुल इस्लाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद है. इसी महीने, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख की कोर्ट ने उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिससे मामले के ट्रायल का रास्ता साफ हो गया था. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूटपाट, गंभीर चोट पहुंचाने और अवैध तरीके से घर में घुसने के आरोप लगाए गए हैं. इसके साथ ही, उस पर विदेशी नागरिक अधिनियम और पासपोर्ट नियम के उल्लंघन के तहत भी केस दर्ज है.
यह सनसनीखेज वारदात 16 जनवरी 2025 को घटित हुई थी. आरोपी अवैध रूप से बांद्रा स्थित सैफ अली खान के 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट में घुस गया था और वहां अभिनेता पर चाकू से कई बार जानलेवा हमले किए थे. इस हमले में 54 साल के सैफ अली खान गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए थे. उन्हें तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी थी. करीब पांच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी दी गई थी, जबकि पुलिस ने घटना के दो दिन बाद ही आरोपी शरिफुल को गिरफ्तार कर लिया था.
आरोपी शरिफुल द्वारा अचानक कोर्ट में गुनाह कबूल करने की अर्जी दाखिल करने से कानूनी प्रक्रिया में नया मोड़ आ गया है. हालांकि, कोर्ट ने अभी उसे सीधे तौर पर दोषी घोषित कर सजा नहीं सुनाई है. अदालत ने आरोपी की इस अर्जी पर सरकारी वकील से जवाब मांगा है. अब कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.