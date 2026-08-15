सैफ-करीना के घर आखिर क्या हुआ था उस रात? 1.5 साल बाद इस मामले में आया ट्विस्ट; एक्टर पर हुआ था चाकू से हमला

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के घर में हुई लूट की कोशिश और उन पर हुए जानलेवा हमले की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था. जनवरी 2025 में घटी इस खौफनाक वारदात के लगभग डेढ़ साल बाद अब एक नया अपडेट सामने आया है. शुक्रवार, 14 अगस्त को सेशंस कोर्ट ने इस मामले के आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ ऑफिशिली आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद अब इस केस की अदालती सुनवाई यानी ट्रायल का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.
इस केस में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिर, आरोपी शरीफुल फकीर एक बांग्लादेशी नागरिक है. उस पर भारत में फर्जी पहचान बनाकर अवैध रूप से घुसने और रहने का भी गंभीर आरोप है. सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत से कहा कि उसे अब तक चार्जशीट और केस से जुड़े जरूरी कागजात नहीं मिले हैं. आरोपी की इस बात को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकारी पक्ष को सख्त निर्देश दिया कि वे आरोपी को केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तुरंत मुहैया कराएं ताकि प्रोसेस आगे बढ़ सके.
पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि आरोपी शरीफुल फकीर बांद्रा स्थित सैफ अली खान के घर में बाथरूम के रास्ते दाखिल हुआ था. पुलिस के मुताबिक वो सिर्फ चोरी करने के इरादे से सैफ-करीना के घर में घुसा था और उसे ये मालूम नहीं था कि ये घर किसी बड़े फिल्मी सितारे का है. इतनी कड़ी सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर पहुंचे आरोपी ने वहां मौजूद लोगों को डराया-धमकाया, नकद पैसे की मांग की और पूरे परिवार को चाकू की नोक पर बंधक बनाने की भी पूरी कोशिश की.
दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी शरीफुल फकीर सैफ-करीना के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे से जुड़े बाथरूम में घुसा था. उस वक्त वहां मौजूद बच्चे की नर्स ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने नर्स पर चाकू से वार कर दिया और सीधे 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. अचानक मची चीख-पुकार सुनकर जब सैफ अली नींद से जागे और बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपी ने उन पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके हाथ में चोट लग गई.
हमले के तुरंत बाद सैफ अली खान को मुंबई के मशहूर लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी. पांच दिनों तक डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में इलाज कराने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली. इस हाथापाई के बीच मौका पाकर आरोपी वहां से भाग निकला था. हालांकि, मुंबई पुलिस ने तेजी दिखाते हुए वारदात के कुछ ही दिनों बाद यानी 19 जनवरी 2025 को आरोपी शरीफुल को धर दबोचा और जेल भेज दिया था, जिसके बाद अब इस मामले में अपडेट आया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत में आरोपी शरीफुल फकीर के वकीलों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. वकीलों का तर्क है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उनके मुवक्किल को हिरासत में लेने की सही वजह नहीं बताई थी, जिसके चलते ये गिरफ्तारी कानूनी रूप से सही नहीं मानी जानी चाहिए. इसी आधार पर उन्होंने राहत की मांग की है. फिलहाल आरोपी की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है और अदालत के अगले रुख पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
काम की बात करें तो सैफ अली खान इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म ‘हैवान’ की रिलीज की तैयारियों में बिजी चल रहे हैं. इस फिल्म में वे कई सालों बाद अक्षय कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. 90 के दौर में दोनों एक साथ कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी ये थ्रिलर फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस सस्पेंस और ड्रामे से भरपूर फिल्म में सैफ अली खान एक अंधे इंसान का बेहज चैलेंजिंग रोल प्लेन करने जा रहे हैं.