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सैफ-करीना के घर आखिर क्या हुआ था उस रात? 1.5 साल बाद इस मामले में आया ट्विस्ट; एक्टर पर हुआ था चाकू से हमला

Saif Ali Khan Stabbing Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से हमला करने वाले केस में कोर्ट ने अब आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. चोरी की नीयत से घुसे इस बांग्लादेशी आरोपी पर क्या कार्रवाई हुई और उस रात आखिर क्या हुआ था, चलिए बताते हैं इस खबर में.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:07 AM IST
सैफ-करीना के घर आखिर क्या हुआ था उस रात? 1.5 साल बाद इस मामले में आया ट्विस्ट; एक्टर पर हुआ था चाकू से हमला
Image Credit: सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से हमला करने वाले केस में आया ट्विस्ट (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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