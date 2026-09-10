Add Zee Business As A Preferred Source
App

Meena Kumari Biopic: मीना कुमारी-कमल अमरोही की प्रेम कहानी पर्दे पर, सैफ-तृप्ति की जोड़ी पर लगी मुहर?

Meena Kumari Biopic: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी और फिल्ममेकर कमल अमरोही की बायोपिक 'कमल और मीना' में नजर आ सकते हैं. जानें इस नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी खास बातें.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 10, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:58 PM IST
Meena Kumari Biopic: मीना कुमारी-कमल अमरोही की प्रेम कहानी पर्दे पर, सैफ-तृप्ति की जोड़ी पर लगी मुहर?

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मीना कुमारी-कमल अमरोही की प्रेम कहानी पर्दे पर, सैफ-तृप्ति की जोड़ी पर लगी मुहर?
2
3
4
5