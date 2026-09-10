Meena Kumari Biopic: मीना कुमारी-कमल अमरोही की प्रेम कहानी पर्दे पर, सैफ-तृप्ति की जोड़ी पर लगी मुहर?

Meena Kumari Biopic: हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और ऐतिहासिक रचनात्मक जोड़ियों में से एक पर जल्द ही एक पीरियड ड्रामा बनने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी फिल्ममेकर सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा की आने वाली बायोपिक 'कमल और मीना' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए बातचीत के अंतिम चरण में हैं.
यह फिल्म मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी और जाने-माने निर्देशक कमल अमरोही की जिंदगी पर आधारित होगी. अगर स्टार्स की कास्टिंग फाइनल हो जाती है, तो सैफ अली खान फिल्म में कमल अमरोही के किरदार में नजर आएंगे, जबकि तृप्ति डिमरी मीना कुमारी की भूमिका निभाती दिखेंगी. हालांकि, अभी तक मेकर्स या एक्टर्स की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल के रूप में डेवलप किया जा रहा है और फिलहाल यह प्री-प्रोडक्शन स्टेज में है. प्रोजेक्ट के लिए अभिनेताओं के शूटिंग शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत चल रही है. फिल्म का शीर्षक 'कमल और मीना' लगभग एक साल पहले सोशल मीडिया पर घोषित किया गया था. इस बायोपिक का निर्माण बिलाल अमरोही कर रहे हैं, जिससे इस प्रोजेक्ट का अमरोही परिवार से सीधा कनेक्शन जुड़ता है. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा के निर्देशन और नेटफ्लिक्स के बैकअप के साथ यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है.
यह अपकमिंग प्रोजेक्ट मीना कुमारी और कमल अमरोही के निजी और पेशेवर जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से टटोलेगा. इसमें उनके खूबसूरत रिश्ते के साथ-साथ उनके प्यार और व्यक्तिगत संघर्षों को भी दिखाया जाएगा. कमल अमरोही ही वह महान फिल्ममेकर और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने मीना कुमारी की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक 'पाकीजा' का निर्माण किया था. शादी के बंधन में बंधने के बाद दोनों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी एक-दूसरे से गहराई से जुड़ गई थी. यह बायोपिक मीना कुमारी के जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण पर ध्यान केंद्रित करेगी और सिनेमाई सफर के दौरान अमरोही के साथ उनके संबंधों की पड़ताल करेगी.
मीना कुमारी का जीवन और उनका संघर्ष सालों से कई फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करता रहा है और उनकी कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के कई प्रयास किए गए हैं. इससे पहले प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन के बैनर तले बनने वाली बायोपिक से विद्या बालन का नाम जुड़ा था, लेकिन बाद में वे इससे अलग हो गईं. इसके अलावा, साल 2024 में मनीष मल्होत्रा ने भी खुलासा किया था कि उन्होंने मीना कुमारी पर प्रस्तावित अपनी बायोपिक को न बनाने का फैसला किया है, जिसमें कृति सेनन मुख्य भूमिका में मानी जा रही थीं.
सालों से ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और कियारा आडवाणी जैसी अभिनेत्रियों के नाम भी मीना कुमारी की जिंदगी पर बनने वाली अलग-अलग फिल्मों से जुड़ चुके हैं. अगर सैफ और तृप्ति की जोड़ी 'कमल और मीना' में फाइनल होती है, तो यह पहला मौका होगा जब दोनों सितारे भारतीय सिनेमा के दो दिग्गजों की कहानी में एक साथ नजर आएंगे.