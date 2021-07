Saif Ali Khan नई फिल्म को लेकर हुए ट्रोल, हिंदू भावनाएं आहत करने का लगा आरोप

नई दिल्ली: वेब सीरीज 'तांडव' के बाद सैफ अली खान (Saif Ali Khan) एक बार फिर ट्रोल हो गए हैं. इस बार वो अपनी अपकमिंग मूवी के पोस्टर को लेकर विवादों में आ गए हैं. सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की आने वाली फिल्म 'भूत पुलिस' (Bhoot Police) से उनका लुक सामने आया है. इस लुक के सामने आने के बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

करीना कपूर खान ने हाल ही में सैफ की फिल्म 'भूत पुलिस' (Bhoot Police) से उनका पहला लुक शेयर किया. सैफ अपने हाथ में वेपन लिए डेंजरस लुक में नजर आ रहे थे. एक्टर ब्लैक आउटफिट में थे और उन्होंने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट भी पहना हुआ था. फिल्म में वे विभूति का रोल प्ले करते नजर आएंगे. पोस्टर के बैकग्राउंड में हिंदू धर्म के दो साधु नजर आ रहे हैं. इस बात पर कई सारे लोग फिल्म को और सैफ को ट्रोल कर रहे हैं.

In the #BhootPolice poster ...why the Hindu sadhus been displayed.. why not paster or clerik..

Hope #SaifAliKhan not been learnt from Tandav...

We are now itself #boycottbhootpolice ...

@DisneyPlusHS pic.twitter.com/KpRl7EdzxX

— Sharath Kumar (@sgn_hjs) July 5, 2021