Advertisement
trendingNow13034263
Hindi Newsबॉलीवुड

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के कूल मूव्स बने ट्रेंडसेटर, बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी किया रीक्रिएट! मिनटों में वीडियो वायरल

Akshaye Khanna Viral Dance Steps In Dhurandhar: मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों सिनेमा में लगातार धमाल मचा रही है. वहीं इस फिल्म के गाने, डायलॉग और डांस स्टेप्स का क्रेज भी फैंस के बीच देखने को मिल रहा है और हर कोई इसे रील में री-क्रिएट कर रहा है. आइए जानते हैं इस डांस को कैसे प्लान किया गया. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के कूल मूव्स बने ट्रेंडसेटर, बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी किया रीक्रिएट! मिनटों में वीडियो वायरल

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इस साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद ये फिल्म साल की बड़ी फिल्म के रुप में लगातार उभर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. इस फिल्म रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, जो कि फिल्म की कहानी को अपने अभिनय से खास बना देते हैं. लेकिन इस समय 'धुरंधर' की कास्ट और स्टोरी लाइन से हटकर एक्टर अक्षय खन्ना द्वारा फिल्म में किए गए डांस स्टेप्स की चर्चा हो रही है. 

वायरल हुआ अक्षय का डांस
फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना 'रहमान डकैत' का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को चौंका दिया है. उन्होंने फिल्म में दिमाग हिला देने वाला एक्शन किया है, जिससे दर्शक काफी इंप्रेस हुए हैं. वहीं दमदार डायलॉग और एक्शन सीन के साथ-साथ उनका कुल लुक भी काफी वायरल हो रहा है. दरअसल अक्षय खन्ना ने फिल्म के एक गाने में ग्रुव करते हुए कुछ डांस स्टेप्स किए हैं, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इन स्टेप्स को अपनी रील में कॉपी कर रहे हैं. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय के वायरल डांस के पीछे का सच
अक्षय खन्ना के इस स्टेप के वायरल होने के बाद से ही कई फैंस ऑनलाइन इस बात को पूछ रहे हैं, इसे किसने कोरियोग्राफ किया है?. फिल्म में अक्षय के किरदार ‘रहमान’ के कजिन का रोल करने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने इस डांस के पीछे का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस स्टेप को किसी के द्वारा कोरियोग्राफ नहीं किया गया है बल्कि अक्षय ने खुद इसे इम्प्रोवाइज किया है. दानिश ने बताया कि अक्षय ने डायरेक्टर से पूछा कि 'क्या मैं डांस कर सकता हूं? डायरेक्टर आदित्य धर के हामी भरते ही उन्होंने कूल स्टेप को कर दिया और ये वायरल हो गया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SAINA NEHWAL (@nehwalsaina)

 

चैंपियन भी हुई अक्षय खन्ना के डांस से इंप्रेस
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के वायरल डांस स्टेप को सिर्फ उनके आम फैन ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े सेलेब्रिटी भी कॉपी कर रहे हैं, जिसमें अब एक और नाम जुड़ गया है. बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने बड़े ही स्टाइलिश और बिना मेहनत के इस डांस को पब्लिक प्लेस में रिक्रिएट किया है, जिसको देखने के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं. साइना ने इस डांस का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘जब आप अक्षय खन्ना के फैन हो और आपके पिता विनोद खन्ना के.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Dhurandharakshayae khannasaina nehwal

Trending news

Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, पीएम मोदी के बाद अमित शाह रखेंगे बात, जानें देश में आज क्या- क्या है खास?
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
Tamil Nadu
दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन?
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार