‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के कूल मूव्स बने ट्रेंडसेटर, बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी किया रीक्रिएट! मिनटों में वीडियो वायरल

Akshaye Khanna Viral Dance Steps In Dhurandhar: मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों सिनेमा में लगातार धमाल मचा रही है. वहीं इस फिल्म के गाने, डायलॉग और डांस स्टेप्स का क्रेज भी फैंस के बीच देखने को मिल रहा है और हर कोई इसे रील में री-क्रिएट कर रहा है. आइए जानते हैं इस डांस को कैसे प्लान किया गया.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इस साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसके बाद ये फिल्म साल की बड़ी फिल्म के रुप में लगातार उभर रही है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. इस फिल्म रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, जो कि फिल्म की कहानी को अपने अभिनय से खास बना देते हैं. लेकिन इस समय 'धुरंधर' की कास्ट और स्टोरी लाइन से हटकर एक्टर अक्षय खन्ना द्वारा फिल्म में किए गए डांस स्टेप्स की चर्चा हो रही है.
वायरल हुआ अक्षय का डांस
फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना 'रहमान डकैत' का रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी को चौंका दिया है. उन्होंने फिल्म में दिमाग हिला देने वाला एक्शन किया है, जिससे दर्शक काफी इंप्रेस हुए हैं. वहीं दमदार डायलॉग और एक्शन सीन के साथ-साथ उनका कुल लुक भी काफी वायरल हो रहा है. दरअसल अक्षय खन्ना ने फिल्म के एक गाने में ग्रुव करते हुए कुछ डांस स्टेप्स किए हैं, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इन स्टेप्स को अपनी रील में कॉपी कर रहे हैं.
अक्षय के वायरल डांस के पीछे का सच
अक्षय खन्ना के इस स्टेप के वायरल होने के बाद से ही कई फैंस ऑनलाइन इस बात को पूछ रहे हैं, इसे किसने कोरियोग्राफ किया है?. फिल्म में अक्षय के किरदार ‘रहमान’ के कजिन का रोल करने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने इस डांस के पीछे का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस स्टेप को किसी के द्वारा कोरियोग्राफ नहीं किया गया है बल्कि अक्षय ने खुद इसे इम्प्रोवाइज किया है. दानिश ने बताया कि अक्षय ने डायरेक्टर से पूछा कि 'क्या मैं डांस कर सकता हूं? डायरेक्टर आदित्य धर के हामी भरते ही उन्होंने कूल स्टेप को कर दिया और ये वायरल हो गया.
चैंपियन भी हुई अक्षय खन्ना के डांस से इंप्रेस
फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के वायरल डांस स्टेप को सिर्फ उनके आम फैन ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े सेलेब्रिटी भी कॉपी कर रहे हैं, जिसमें अब एक और नाम जुड़ गया है. बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने बड़े ही स्टाइलिश और बिना मेहनत के इस डांस को पब्लिक प्लेस में रिक्रिएट किया है, जिसको देखने के बाद उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं. साइना ने इस डांस का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘जब आप अक्षय खन्ना के फैन हो और आपके पिता विनोद खन्ना के.’
