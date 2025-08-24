16 की उम्र में हुआ प्यार, 22 की उम्र में शादी... किसी ‘फेयरी टेल’ से कम नहीं इस कपल की लव स्टोरी, 55 साल रहे साथ, फिर...
Hindi Newsबॉलीवुड

16 की उम्र में हुआ प्यार, 22 की उम्र में शादी... किसी ‘फेयरी टेल’ से कम नहीं इस कपल की लव स्टोरी, 55 साल रहे साथ, फिर...

Bollywood Couple Love Story: हिंदी सिनेमा में कई कपल हुए जिनकी लव स्टोरी ने फैंस का ध्यान खींचा, लेकिन एक कपल ऐसा भी हैं, जिनकी लव स्टोरी दशकों पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी फैंस के जेहन में ताजा है. दोनों ने जिंदगी के 55 साल एक साथ गुजारे और फिर...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:18 AM IST
किसी ‘फेयरी टेल’ से कम नहीं इस कपल की लव स्टोरी, 55 साल रहे साथ
किसी ‘फेयरी टेल’ से कम नहीं इस कपल की लव स्टोरी, 55 साल रहे साथ

Dilip Kumar Saira Banu Love Story: हिंदी सिनेमा के मशहूर कपल दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी में हमेशा फैंस का इंटरेस्ट रहा, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की शादी को पांच दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इनकी मोहब्बत आज भी मिसाल मानी जाती है. हाल ही में सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और दिलीप साहब से जुड़ी कई यादें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि किस उम्र में उन्हें पहली बार दिलीप कुमार से प्यार हुआ और कैसे उनकी शादी तक बात पहुंची.

सायरा बानो ने याद करते हुए बताया कि जब वे महज 12 साल की थीं, तभी पहली बार उन्होंने दिलीप कुमार को देखा था. ये मुलाकात मुंबई के मशहूर मेहबूब स्टूडियो में हुई थी. उस समय दिलीप साहब सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद चप्पल पहने हुए थे. उनके घने और खुले बाल देखकर सायरा तुरंत उनकी दीवानी हो गईं. उन्होंने बताया कि उस वक्त उन्हें दिलीप कुमार बाकी सबसे बिल्कुल अलग और बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे. उन्होंने बताया कैसे दिलीप कुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया. 

बातों-बातों को शादी के लिए किया था प्रपोज

सायरा ने उन दिनों को एक बार फिर याद करते हुए बताया कि दोनों एक दिन कार से ड्राइव पर निकले और कफ परेड पहुंचे. वहां बातों-बातों में दिलीप साहब ने अचानक कहा, 'क्या तुम मुझसे शादी करोगी?'. सायरा ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'ये बात आप कितनी लड़कियों से कह चुके हैं?'. इस पर दोनों खूब हंसे और फिर दिलीप साहब ने सीरियस होकर शादी की बात आगे बढ़ाई. सायरा बताती हैं कि उन्होंने जवाब दिया कि शादी जैसी बड़ी बात परिवार से करनी चाहिए. 

2025 की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म, जिसे अकेले देखना है नामुमकिन, डर से थरथरा जाएगी रूह, अगर जिगरे में है दम तो ही देखें

दोनों के बीच था 22 साल का अंतर 

इस पर दिलीप कुमार ने कहा कि चलो सीधे घर चलते हैं और बड़ों से बात करते हैं. उनकी यही सादगी और गंभीरता सायरा बानो को बहुत भा गई. इसके बाद दोनों की शादी 1966 में धूमधाम से हुई. दोनों के बीच 22 साल अंतर था. ये रिश्ता आज भी फैंस के लिए एक खूबसूरत मिसाल है, जिसे लोग आदर और प्यार से याद करते हैं. सायरा बानो का कहना है कि शादी के समय दोनों अपने करियर के पीक पर थे. उन्होंने ये भी बताया कि दिलीप साहब बहुत कम फिल्में करते थे, जबकि चाहें तो और ज्यादा फिल्में कर सकते थे. 

पति के निधन के बाद टूट गई थीं सायरा

उन्होंने बताया कि दिलीप साहब कभी कोई घमंड नहीं था. उनका स्वभाव हमेशा बहुत ही जमीन से जुड़ा रहा. यही वजह है कि सायरा को कभी अपनी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल महसूस नहीं हुई. दिलीप कुमार का निधन 2021 में 98 की उम्र में मुंबई में हुआ था. उनको हिंदी सिनेमा का ट्रेजडी किंग कहा जाता था. दिलीप कुमार और सायरा बानो ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया. दोनों की जोड़ी को ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन खूब पसंद किया जाता था. आज भी फैंस उनकी पुरानी यागदार फिल्मों को देखना पंसद करते हैं.

