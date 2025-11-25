Advertisement
trendingNow13018376
Hindi Newsबॉलीवुड

धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं सायरा बानो, हीमैन को बताया दिलीप कुमार का 'धरम', लिखा भावुक नोट

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद मनोरंजन जगत में हर कोई उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से याद कर रहा है. मंगलवार को अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें न सिर्फ अपना सह-कलाकार बताया, बल्कि अपने पति स्वर्गीय दिलीप कुमार का 'धरम' भी कहा.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 25, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं सायरा बानो, हीमैन को बताया दिलीप कुमार का 'धरम', लिखा भावुक नोट

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद मनोरंजन जगत में हर कोई उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से याद कर रहा है. मंगलवार को अभिनेत्री सायरा बानो ने उन्हें न सिर्फ अपना सह-कलाकार बताया, बल्कि अपने पति स्वर्गीय दिलीप कुमार का 'धरम' भी कहा. एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'धरम जी के जाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हमारी साथ में की गई फिल्में और निजी यादों का एक अध्याय खत्म हो गया है और पीछे एक ऐसी यादों को छोड़ गया है जो आज भी तेज रफ्तार भरी जिंदगी में कम देखने को मिलती है. मेरे लिए धरम जी का जाना सिर्फ एक सहकर्मी को खोना नहीं है, बल्कि वह मेरे प्यारे यूसुफ साहब (दिलीप कुमार जी) के 'धरम' भी थे.'

सायरा बानो ने धर्मेंद्र को बताया दिलीप  का 'धरम'
सायरा बानो ने बताया कि धर्मेंद्र अक्सर उन्हें बताया करते थे कि वे दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखकर ही फिल्मों मे आएं थे. अभिनेत्री ने लिखा, 'लुधियाना के एक नौजवान ने फिल्म 'शहीद' देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि वे सिर्फ एक सपना लेकर बंबई आ गए थे. उस अभिनेता से मिलने का, जिसने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था. वह घबराते हुए बांद्रा के पाली हिल पहुंचा, जहां दिलीप साहब रहते थे. हिम्मत जुटाकर वह उनके घर में बिना रोके-टोके चला गया. अंदर पहुंचकर उसने देखा कि यूसुफ साहब सोफे पर गहरी नींद में सो रहे हैं और दोपहर की धूप उनके चेहरे पर हल्के से गिर रही है. धर्म जी वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह मंत्रमुग्ध. जैसे ही यूसुफ साहब जागे, तो डर के मारे वह लड़का हिरन की तरह तेजी से भाग गया. यही घटना धर्मेंद्र हमेशा मुस्कुराते हुए याद किया करते थे.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'छह साल बाद किस्मत ने उन्हें फिर से मिलवाया, लेकिन इस बार फिल्मफेयर टैलेंट हंट के जरिए वे मिले थे. यह मुलाकात फरीदा, साहब की छोटी बहन ने करवाई थी, जो उस फैमिना में काम किया करती थी. यही वह पल था जब युवा धर्मेंद्र अपने आदर्श से फिर मिले, लेकिन इस बार एक फैन की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े भाई से, जिनकी आंखों में प्यार, समझदारी और एक अनोखी नरमी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेत्री ने बताया कि दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र से खास अंदाज में बातचीत की, जो उर्दू के मिलेजुले मीठे बोल लग रहे थे. उन्होंने लिखा, 'यूसुफ साहब ने उनसे अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू के मिलेजुले मीठे लहजे में बात की, जो उनके मुंह से कविता जैसी लगती थी. शाम ठंडी थी, और जाते-जाते उन्होंने अपना स्वेटर उतारकर धर्म जी के कंधों पर रख दिया. प्यार से किया गया यह छोटा-सा इशारा उनकी जीवनभर की दोस्ती की पहली कड़ी बन गया.' (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Saira BanuDharmendra

Trending news

'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
T20 World Cup
'अहमदाबाद ही क्यों?', T20 वर्ल्ड कप फाइनल के वेन्यू पर बिफरे ठाकरे; उठाए ये सवाल?
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
Delhi blast
उमर के पास था बम बनाने का सूटकेस, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी की खतरनाक साजिश का खुलासा
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
X Location Feature
X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ