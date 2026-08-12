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कौन है वो Netflix वाली लड़की? जिसके साथ रोमांटिक कपल डांस करते दिखे अहान पांडे; VIDEO देख फैंस बोले- ‘अनीत से बेहतर है...’

Ahaan Panday Viral Dance Video: मोहित सुरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अहान पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं, जिसमें वे एक लड़की के साथ रोमांटिक कपल डांस करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस कमेंट्स में एक ही बात बोल रहे हैं कि दोनों की केमिस्ट्री अनीत पड्डे से बेहतर लग रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 12, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:49 PM IST
कौन है वो Netflix वाली लड़की? जिसके साथ रोमांटिक कपल डांस करते दिखे अहान पांडे; VIDEO देख फैंस बोले- ‘अनीत से बेहतर है...’
Image Credit: Ahaan Panday Viral Dance Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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