कौन है वो Netflix वाली लड़की? जिसके साथ रोमांटिक कपल डांस करते दिखे अहान पांडे; VIDEO देख फैंस बोले- ‘अनीत से बेहतर है...’

2025 में मोहित सूरी की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ से सिनेमा के दुनिया में कदम रखने वाले अहान पांडे फीमेल फैंस का क्रश बन चुके हैं. देखते ही देखते उनकी फैन फॉलोइंग भी तेजी से बढ़ती जा रही है. इस फिल्म में अहान के साथ अनती पड्डा नजर आईं. फिल्म के बाद दोनों के डेटिंग की खूब खबरें भी सुर्खियों में छाई रहीं, लेकिन दोनों ने सामने आकर इन खबरों पर कभी कुछ नहीं कहा. इसी बीच सोशल मीडिया पर अहान पांडे का एक वीडियो तेजी से वायरर हो रही है, जो उनके फैंस का खूब ध्यान खींच रही है.
इस वायरल वीडियो में अहान हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की एक फेमस सीरीज से रातों-रात स्टार बनने वाली एक एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक कपल डांस करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि विक्रांत मैसी की सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ में नजर आ रहीं वेदिका पिंटो हैं. वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. दोनों के इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. इस क्लिप में दोनों का अंदाज फैंस को काफी भा रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब देखा और शेयर किया जा रहा है.
I need someone to cast Ahaan Panday and Vedika Pinto in a movie together. I’ve wanted this pairing ever since their performance at Alanna’s wedding. Now that they’re both acting, someone please make it happen pic.twitter.com/NGAgqsrAjB
— (@aqsarants) July 28, 2026
वीडियो में अहान पांडे और वेदिका पिंटो एक साथ डांस करते दिख रहे हैं. दोनों 1959 की फिल्म ‘दिल अपना और प्रीत पराई’ के फेमस गाने ‘अजीब दास्तान है ये’ पर थिरकते नजर आ रहे हैं. इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया था और इसके बोल शैलेंद्र ने लिखे थे. वीडियो में वेदिका ने गोल्डन कलर का लहंगा पहने नजर आ रही हैं. वहीं, अहान ब्लैक सूट में बेहद हैंडसम लग रहे हैं. फैंस इस वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि दोनों की जोड़ी किसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के लिए बिल्कुल मेल खा रही है.
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘इनकी केमिस्ट्री सच में बहुत शानदार है’. एक और फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘नए कलाकारों में ऐसी केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है’. ज्यादातर लोग इनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन बॉन्डिंग की खूब तारीफ कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कई फैंस ने तो दोनों की जोड़ी को अहान और अनीत की केमिस्ट्री से भी ज्यादा बेहतर बताया. अगर वेदिका पिंटो की बात करें तो उन्होंने फिल्म ‘ऑपरेशन रोमियो’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे ‘गुमराह’ में आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर के साथ नजर आईं.
उन्हें फिल्म ‘निशांची’ से भी अच्छी पहचान मिली. फिलहाल वे नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज ‘मुसाफिर कैफे’ में दिखाई दे रही हैं. इस शो में उन्होंने सुधा नाम की एक आजाद ख्यालों वाली वकील का किरदार निभाया है. नेटफ्लिक्स ने ‘मुसाफिर कैफे’ के दूसरे सीजन का भी ऐलान कर दिया है. नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तन्या बामी ने बताया कि लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आई. लोग इसके क्लाइमैक्स, गानों और किरदारों की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रोमांस एक ऐसा जॉनर है जो लोगों के दिलों को आसानी से छू लेता है. इसलिए हम दूसरा सीजन ला रहे हैं.
दूसरी तरफ, अहान पांडे के पास भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वे जल्द ही अली अब्बास जफर की एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ शरवरी, बॉबी देओल और ऐश्वर्य ठाकरे भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. आदित्य चोपड़ा के बैनर तले बन रही ये फिल्म अगले साल मार्च 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं. इसके अलावा अगर उनकी डेब्यू फिल्म के बारे में बात करें तो भारत में ‘सैयारा’ ने 333.15 करोड़ की कमाई की थी, जबकि इसका कुल बजट सिर्फ 45 करोड़ था.