'भीड़ के पीछे चलने वाली मानसिकता...' 'सैयारा' की सक्सेस पर बोले नीरज पांडे

Saiyaara Film: 'सैयारा'(Saiyaara) फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ये फिल्म 21 दिनों में 307.75 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म की रफ्तार देखकर लग रहा है कि फिल्म का रुकना मुश्किल है. इस फिल्म रोमांटिक फिल्मों को लेकर स्पेशल ऑप्स, बेबी, और खाकी: द बिहार चैप्टर जैसी फिल्में और सीरीज बना चुके डायरेक्टर नीरज पांडे ने सैयारा की सक्सेस को लेकर बात की.

कोई सेट पैटर्न नहीं है

नीरज पांडे ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि अब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों की बाढ़ आने वाली है. डायरेक्टर से जब पूछा गया कि पहले ये सोच थी कि न्यूकमर फिल्म इंडस्ट्री में हिट फिल्म नहीं दे सकते, लेकिन 'सैयारा' ने इसे बदल दिया, इस पर उनकी क्या राय है. इसका जवाब देते हुए नीरज पांडे ने कहा-'जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें शो बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता. उन्होंने कहा कि ये ऐसा बिजनेस है जहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है. इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है.

लोग पैसा गंवा देंगे

नीरज ने आगे कहा कि'भीड़ के पीछे चलने वाली मानसिकता के चलते,अब हर कोई रोमांटिक फिल्म बनाने लगेगा और हर कोई नए चेहरों की तलाश में लग जाएगा. जब तक कई लोग इसके पीछे भागते हुए अपना पैसा गंवा देंगे,तब तक इस बिजनेस में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा.जब स्त्री चली तो सभी हॉरर कॉमेडी बनाने लगे और अब सैयारा चली है तो सभी लव स्टोरी बनाएंगे.लेकिन,ये इस तरह से काम नहीं करता है. एक अच्छी कहानी किसी भी समय पर लोगों को इंप्रेस कर सकती है, और एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म भी हो सकता है.

स्पेशल ऑप्स हाल ही में रिलीज

इसके बाद उन्होंने अपनी सीरीज ‘स्पेशल ऑप्स 2’ पर बात की.उन्होंने कहा कि अलग-अलग सेटिंग के चलते सीरीज का विजुअल शानदार बना, लेकिन उसने बहुत बड़ा सर दर्द दे दिया था क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और कॉर्डिनेशन चाहिए थी.स्क्रिप्ट की ये डिमांड थी कि हम अलग-अलग लोकेशन पर शूट करें. मगर इतने सारे सामान के साथ, इतने एक्टर्स और क्रू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम बड़ा ही मुश्किल और थकाऊ था.