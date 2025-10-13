Advertisement
क्या ‘सैय्यारा’ स्टार Ahaan Panday ने कर दिया अपने प्यार का एलान? को-स्टार Aneet Pada के साथ शेयर किए अनसीन फोटो

डेब्यू फिल्म के बाद कई एक्टर अपने को-स्टार को डेट करने लगते हैं, कुछ ऐसा ही फिल्म ‘सैय्यारा के लीडिंग स्टार्स के साथ दिखाई दे रहा है. दरअसल अहान पांडे ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म की हीरोइन के साथ अनसीन फोटो शेयर कर फैंस को शॉक्ड कर दिया है. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:17 PM IST
बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म के बाद को-स्टार को डेट किया था. इस लिस्ट में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर का नाम भी शामिल हैं, खबरों की मानें तो अपनी डेब्यू फिल्म ‘आशिकी’ के बाद दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया था. तो क्या हिस्ट्री को रिपीट करते हुए अब अहान पांडे और अनीत पड्डा भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं? दरअसल अहान पांडे की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर फैंस को कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ‘सैय्यारा’ कपल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. 

 

अनसीन फोटो कीं शेयर
दरअसल अहान पांडे ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर को-स्टार अनीत पड्डा के साथ एक अनसीन फोटो स्टोरी पर शेयर की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटोज तेजी से वायरल हो गई हैं और फैंस दोनों की डेटिंग रूर्मर को सही मान रहे हैं. इन फोटोज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी अनीत पड्डा के बर्थडे के मौके पर शेयर किए गए हैं. दरअसल 14 अक्टूबर को अनीत पड्डा का 23rd बर्थ डे है. 

फोटोज के साथ शेयर किया छोटा क्लिप
अहान पांडे द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गईं ये फोटो कोल्डप्ले के ‘म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर’ के समय की हैं, जब वो इस टूर के लिए इंडिया में आए थे. इन फोटोज में अहान और अनीत म्यूजिक को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो में अनीत स्टेज पर हो रही आतिशबाजी का मजा लेती हुई दिखाई दे रही हैं, और फिर लास्ट में एक छोटी क्लिप शेयर कि गई है, जिसमें ब्लैक कलर की ड्रेस में अनीत पड्डा दिखाई दे रही हैं. 

 

फिल्म 'सैय्यारा' बॉक्स ऑफिस 
अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेटिंग की खबरें फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं. वहीं फिल्म की सक्सेस पार्टी में भी दोनों की केमिस्ट्री को देखा जा सकता था. बात करें अहान और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म ‘सैय्यारा’ की तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी. 

