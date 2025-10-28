साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन कंपनी ने खरीदे दो लग्जरी फ्लैट, कीमत इतनी कि सुनकर चौंक जाएं!

बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की कंपनी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने मुंबई के पॉश इलाके प्रभादेवी में दो शानदार लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों फ्लैट्स की कुल कीमत 36.57 करोड़ रुपये है. यह खरीद रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स ने महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से हासिल की जानकारी के आधार पर बताई है.

ये अपार्टमेंट हबटाउन ट्वेंटी फाइव साउथ नॉर्थ बिल्डिंग में हैं, जो साउथ मुंबई का एक हाई-एंड प्रोजेक्ट है. पहला फ्लैट 18.57 करोड़ का है, जिसमें 2,390 स्क्वायर फुट कार्पेट एरिया है, प्लस 208 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा स्पेस और दो कार पार्किंग. दूसरा फ्लैट 18 करोड़ का है, जिसका कार्पेट एरिया 2,382 स्क्वायर फुट है, साथ में 138 स्क्वायर फुट अतिरिक्त जगह और दो पार्किंग स्पॉट. दूसरे फ्लैट की खरीद पर कंपनी ने 1.08 करोड़ रुपये स्टैंप ड्यूटी और 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई.

प्रभादेवी मुंबई का एक प्रीमियम इलाका है, जहां से बिजनेस हब, हॉस्पिटल और स्कूल आसानी से पहुंचा जा सकता है. साजिद की कंपनी हाउसफुल, बागी, किक जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती है. 2025 में भी वे कई नई फिल्मों पर काम कर रही है. यह खरीद कंपनी की रियल एस्टेट में बढ़ती रुचि को दिखाती है, जो पहले भी जुहू में 31.3 करोड़ का प्लॉट खरीद चुकी है.