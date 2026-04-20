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Hindi Newsबॉलीवुड90s की वो खूबसूरत एक्ट्रेस, जो अंडरवर्ल्ड के डर से हुई गायब, खूबसूरती में माधुरी-जूही का भी जलवा था फीका

90s की वो खूबसूरत एक्ट्रेस, जो अंडरवर्ल्ड के डर से हुई गायब, खूबसूरती में माधुरी-जूही का भी जलवा था फीका

90 के दशक की ये खूबसूरत एक्ट्रेस अंडरवर्ल्ड के डर से हुई गायब हुई. एक्ट्रेस को अंडरवर्ल्ड की वजह अपना हिंदी करियर छोड़ना पड़ा. जानते हैं आज एक्ट्रेस किस हाल में है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:11 PM IST
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90s की वो खूबसूरत एक्ट्रेस, जो अंडरवर्ल्ड के डर से हुई गायब, खूबसूरती में माधुरी-जूही का भी जलवा था फीका

90 के दशक में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के संग अपने रिश्तों को लेकर बदनाम थे. 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड के प्रोड्यूसरों, एक्टर और फाइनेंसरों संग रिश्तों के लेकर खबरें आती रहती थी. कुछ एक्ट्रेस का डॉन के साथ अफेयर की भी अफवाह थी. 90 के दशक में उभरती हुई एक्ट्रेस का करियर भी खत्म हो गया. इतना ही नहीं एक्ट्रेस को सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा. 

एक्ट्रेस साक्षी शिवानंद 

एक्ट्रेस साक्षी शिवानंद ने साल 1993 में तेलुगु फिल्म अन्ना वदिना ने अपने करियर की शुरुआत की थी. साक्षी ने पापा कहते हैं, जनम कुंडली जैसी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था. लेकिन उन्हें तमिल और तेलुगु फिल्मों से ज्यादा फेम मिला था. वह साउथ के सुपरहस्टार ममूटी और चिरंजीवी के साथ काम कर चुकी थी. 

बॉलीवुड में किया काम 

2000 के दशक में साक्षी ने बॉलीवुड में काम किया है. उन्होंने बॉलीवुड में आपको पहले भी कहीं देखा है... जैसी फिल्मों में काम किया है. इस फिल्म में उन्हें नोटिस किया गया. उन्होंने इस दौरान गोविंदा संग भी काम किया था. हिंदी सिनेमा में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी. जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी उन्हें अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगा. 

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फिल्म तुम 

एक्ट्रेस को एहसासा हुआ कि वह सैफ अली खान के साथ जिस फिल्म तुम में काम कर रही हैं. उस फिल्म का प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें जब पता चला कि फिल्म का प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है तो मैं काफी डर गई थी. मैं पूरी तरह से घबरा गई थी. हर कोई मुझे बोल रहा था कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के तार बहुत गहरे थे. मैं वहां से भागकर तेलुगु और कन्नड़ फिल्में करने लगी. 

बॉलीवुड छोड़ दिया 

साक्षी ने अपना नंबर बदल लिया. फिल्म तुम के सभी टीम के लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया. इससे उनका बॉलीवुड का करियर लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मैं अंडरवर्ल्ड के साथ उस घटना की वजह से डरती या घबराती नहीं तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है. लेकिन उस समय में अंदर से हिल गई थी. तुम फिल्म के प्रोड्यूसर कॉल करते थे इसलिए मैंने नंबर बदल लिया. 

कहां है एक्ट्रेस साक्षी शिवानंद 

खबरों के अनुसार साक्षी शिवानंद बहुत ही सिंपल लाइफ जी रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार वह नॉर्मल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं. साल 2019 में एक्ट्रेस एक बार सुर्खियों में आई थी. दरअसल उनकी बहन शिल्पा आनंद ने साक्षी की सास पर उन्हें और उनकी मां को मारने की साजिश का आरोप लगाया था. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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